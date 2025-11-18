Renault dévoile le nouveau Trafic électrique et donne rendez-vous fin 2026

La nouvelle génération du Renault Trafic E-Tech a été dévoilée dans sa version définitive à l’occasion du salon Solutrans 2025. Soit un an avant sa commercialisation, prévue fin 2026. Le fourgon produit à Sandouville (76) proposera jusqu’à 450 km d’autonomie.

Renault dévoile la version de série du futur Trafic E-Tech electric, prévue pour fin 2026. ©Renault

Renault aime créer l’événement à Solutrans. Lors de l’édition 2023, la marque au losange dévoilait la nouvelle génération du Master, le modèle phare de sa gamme de véhicules utilitaires légers. Rebelote en 2025 avec, cette fois-ci, la révélation du futur Trafic E-Tech electric, dans sa version définitive.

La surprise est moindre cette année puisque nous avons pu suivre les différentes étapes d’avancée du projet. Fin avril, Renault nous conviait au Technocentre de Guyancourt (78) pour un premier contact avec le fourgon électrique, ainsi qu’avec ses déclinaisons Goelette et Estafette.

Technologie 800 V

Six mois plus tard, la version de série est donc dévoilée au grand public. Sur le plan esthétique, les changements sont peu perceptibles. Il conserve ce look moderne (logo rétroéclairé, fenestrons latéraux, protections basses en plastique noir grainé, feux arrière 3D…) et ses porte-à-faux avant et arrière très courts, au bénéfice de l’empattement.

Les éléments techniques avaient également été communiqués. Ils n’ont guère changé, ce qui n’empêche pas une piqûre de rappel. Cette nouvelle génération du Trafic électrique inaugure la technologie 800 V d’Ampere, qui permet une recharge rapide et une bonne autonomie.

Ainsi, sur une borne de recharge rapide en courant continu, la recharge de 15 à 80 % ne prend qu’une vingtaine de minutes, de quoi récupérer jusqu’à 260 km d’autonomie. L’occasion de rappeler que le fourgon sera proposé avec deux solutions de batteries.

Les clients pourront tout d’abord opter, dès le lancement fin 2026, pour une chimie NMC (nickel-manganèse-cobalt) offrant 450 km d’autonomie. L’autre solution sera une batterie de chimie LFP (lithium-fer-phosphate), plus compétitive en prix mais procurant une autonomie plus faible, d’environ 350 km. Cette seconde proposition sera disponible dans un second temps.

De 5,1 à 5,8 m3 de volume utile

Renault insiste sur le fait que toutes les cellules seront produites en Europe et que les batteries seront assemblées en France, dans l’usine de Sandouville (76). Là même où sera fabriqué le nouveau Trafic électrique. Précisons d’ailleurs que le Trafic thermique actuel poursuivra sa carrière en parallèle.

Toujours sur le plan technique, le fourgon sera décliné en deux longueurs, L1 de 4,87 m et L2 de 5,27 m, débouchant respectivement sur des volumes de chargement de 5,1 et 5,8 m3 et sur une charge utile de 1,25 tonne. La hauteur est dans les deux cas de 1,90 m, ce qui permettra au Trafic d’accéder à tous les parkings souterrains.

Une seule motorisation de 204 ch (345 Nm de couple), située à l’arrière, sera au programme, et ce pour l’ensemble des versions. Elle aussi sera assemblée en Europe. Assez de puissance, selon Renault, pour doter le Trafic d’une capacité de remorquage de deux tonnes.

L’utilitaire aura bien d’autres atouts à faire valoir. Il sera par exemple doté des technologies V2L (Vehicle-to-Load) et V2G (Vehicle-to-Grid). La première donnera la possibilité de brancher des appareils électriques externes à bord, en cabine ou dans l’espace de chargement, et la seconde permettra au véhicule de s'intégrer au réseau et de fournir de l'énergie à partir de la batterie.

Plateforme SDV

Une autre particularité du Trafic E-Tech electric est qu’il est le premier du genre à être conçu autour du logiciel (Software defined vehicle ou SDV), là aussi grâce à Ampere. Le logiciel occupe une place centrale dans le véhicule qui n’a plus une palanquée de calculateurs mais un seul central qualifié de "surpuissant" par Renault.

Concrètement, cela se traduit par des mises à jour à distance tout au long de la vie du véhicule, par l’ajout de fonctions à la demande ou encore par l’intégration de l’écosystème des entreprises directement dans le système multimédia du véhicule. À cela vient s’ajouter la maintenance prédictive, plus précise qu’elle ne l’est actuellement.

Au service des grandes flottes

Cette nouvelle génération de VUL, développée avec Flexis, introduira d’autres services à destination des grandes flottes. À l’image de la fonctionnalité d’identification qui permet de générer des QR codes sur l’écran pour que les conducteurs puissent s'identifier.

Mentionnons également le système Safety Coach qui évalue les risques auxquels les conducteurs sont confrontés en tenant compte de la vitesse, des trajectoires, des changements de voie ou des distances de sécurité. Un score sur 100 est délivré à la fin de chaque trajet avec les conseils associés.

Quelques mots enfin de la vie à bord. Le Trafic électrique sera doté d’un écran central de douze pouces doté des services Google, d’une navigation adaptée aux utilitaires, d’un planificateur de route intégrant les arrêts de recharge ou encore d’un catalogue d’applications. Au niveau pratique, de nombreux rangements sont prévus (boîte à gants fermée, trois porte-gobelets, un porte-document sous l’écran central, trois zones de rangement derrière le combiné d’instruments de dix pouces…).

De toute évidence, le nouveau Trafic E-Tech electric fixera de nouveaux standards dans sa catégorie. Il faudra néanmoins patienter un an pour le constater et le vérifier sur le terrain. Et davantage encore pour les futures versions châssis-cabine, plancher-cabine, benne, plateau ou encore cargo box.