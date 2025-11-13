Stellantis veut faire rouler ses utilitaires à l’huile de friture

Publié le 13 novembre 2025 ■ Par Damien Chalon ■ 2 min de lecture

Le constructeur veut faire la démonstration que ses utilitaires actuels peuvent rouler en conditions réelles avec des huiles de cuisson usagées et des graisses animales. C’est le sens du projet HVO Aurora impliquant un Citroën Berlingo et un Fiat Ducato, avec lesquels Stellantis entame un tour d’Europe.

Le projet HVO Aurora de Stellantis vise à approuver le bénéfice des huiles végétales hydrotraitées comme carburant. ©Stellantis

Rouler à l’huile de friture pourrait bientôt être une réalité pour les détenteurs de véhicules utilitaires du groupe Stellantis. Le constructeur travaille en ce sens avec son projet HVO Aurora. Le but avoué est de prouver qu’il est possible de rouler en conditions réelles avec des huiles végétales hydrotraitées (HVO), une catégorie qui englobe notamment les huiles de cuisson usagées et les graisses animales. Selon Stellantis, le bénéfice principal est la réduction immédiate des émissions de CO2, sans la moindre modification technique sur les véhicules. Il est en effet rappelé par le groupe que toutes ses voitures particulières et ses utilitaires légers actuellement commercialisés sont déjà compatibles avec le carburant diesel HVO. Tour d'Europe de démonstration Encore faut-il en faire la démonstration. Le constructeur a mobilisé un Citroën Berlingo et un Fiat Ducato pour un tour d’Europe d’un mois. Ils sont équipés d’un capteur connecté de la société SP3H, une entreprise française spécialisée dans la conception de capteurs intelligents pour les carburants bas carbone. Le but de ce périple à venir est de collecter un maximum de données d’utilisation en conditions réelles (consommation, économies de CO2 estimées…). "HVO Aurora démontre qu’il est possible de réduire dès à présent les émissions du puits à la roue grâce à des solutions compatibles avec les véhicules que nos clients utilisent déjà. Chez Stellantis Pro One, nous restons déterminés à proposer dès maintenant des solutions concrètes et évolutives pour aider les entreprises à réduire leurs émissions sur l’ensemble du cycle", déclare Luca Marengo, directeur produit et innovation de Stellantis Pro One.

