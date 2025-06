FleetPilot, l’IA de Pelikan qui pilote les flottes VU et au-delà

Pelikan déploie un outil de pilotage de flotte basé sur l’intelligence artificielle. FleetPilot est par exemple en mesure de conseiller une entreprise sur les véhicules à renouveler, à prolonger ou à réaffecter, ou encore d’identifier ceux qui peuvent basculer sur de l’électrique.

Avec FleetPilot, Pelikan propose un nouvel outil d'aide à la décision en matière de gestion de flotte. ©Pelikan

Pelikan ajoute une corde à son arc. Le loueur très longue durée de véhicules utilitaires légers électriques (jusqu’à dix ans et 300 000 km) complète son dispositif d’accompagnement des entreprises avec FleetPilot.

Il ne s’agit pas d’un outil de gestion de flotte traditionnel, comme peut l’être un GAC Car Fleet, mais d’une solution d’aide à la décision reposant sur l’IA. L’intelligence artificielle constitue l’ADN de Pelikan, puisque la jeune entreprise s’est déjà signalée dans ce domaine avec sa capacité à créer un jumeau numérique d’une flotte.

"Simplifier la complexité de la gestion de flotte"

Avec FleetPilot, Pelikan va donc plus loin dans l’analyse des parcs. "C’est un outil qui sert à simplifier la complexité croissante de la gestion de flotte, résume Vincent Schachter, cofondateur de la start-up. Les gestionnaires de flotte jonglent avec des contraintes toujours plus nombreuses : électrification, pression TCO, fiscalité verte, CEE, contraintes IFRS16, productivité des véhicules, variété des contrats de location, évolution des usages… C’est pour cela que nous avons conçu FleetPilot, pour optimiser les décisions de gestion de parc."

L’outil vient se brancher sur les logiciels de gestion de flotte utilisés par les entreprises en vue d’analyser toutes les données et, au final, de formuler des propositions. Pour chaque véhicule, FleetPilot est en mesure de dire s’il faut procéder à un renouvellement, à une prolongation ou à une réaffectation, mais aussi d'arbitrer entre modèles et contrats. Des conseils prodigués en fonction des objectifs souhaités par l’entreprise (baisse des coûts ou du CO2, électrification…), de la nature des véhicules, de la fiscalité, du TCO et des usages.

"FleetPilot est un moteur d’aide à la décision qui confronte véhicules et contrats aux besoins opérationnels, pour proposer des arbitrages concrets, actionnables et utiles. Cela va des revues de parc aux plans de renouvellement en passant par les décisions véhicule par véhicule", poursuit Vincent Schachter.

FleetPilot a été conçu initialement pour tirer le meilleur parti des avantages des véhicules électriques, tout en gérant les contraintes de manière holistique. Notons toutefois que cet outil peut décortiquer tous types de flottes, pas uniquement celles composées d’utilitaires légers, cœur de métier historique de Pelikan.

Jusqu'à 20 % de gain de TCO

Ainsi, les gestionnaires de flotte ont entre les mains des informations qui vont leur permettre de gagner jusqu’à 20 % sur le TCO en moyenne, assure Pelikan. FleetPilot va jusqu’à dire quelle motorisation serait plus adaptée en cas de renouvellement.

"L’outil teste toutes les possibilités, précise Vincent Schachter. Derrière chaque proposition, il y a une analyse complète grâce à l’IA, nous calculons le TCO mais aussi l'impact opérationnel, et sommes ainsi en mesure de dire à nos clients quels sont les gains à attendre". Il est ainsi possible de constater si un électrique serait plus intéressant qu’un thermique en termes de coûts.