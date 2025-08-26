Hyundai Motor augmente ses investissements aux États-Unis

Publié le 26 août 2025 ■ Par Gredy Raffin ■ 2 min de lecture

Le constructeur automobile sud-coréen a annoncé une rallonge de cinq milliards de dollars à son plan d'investissement aux États-Unis, portant le total à 26 milliards de dollars. Une somme que Hyundai Motor Group entend consacrer à son système de production dans le pays.

Hyundai Motor Group projette de créer 25 000 emplois en quatre ans aux États-Unis. ©Hyundai Motor Group

Hyundai Motor Group ira plus loin que prévu. Le constructeur automobile sud-coréen a annoncé, le 25 août 2025, qu'il ajoutera cinq milliards de dollars dans l'enveloppe consacrée à ses développements aux États-Unis. Le groupe entend donc désormais investir 26 milliards de dollars dans le pays d'ici à 2028. En mars dernier, Hyundai Motor Group avait présenté un budget de 21 milliards de dollars. Le constructeur souhaite financer une montée en régime de sa production automobile, dont des Hyundai, des Kia et des Genesis. Atteindre 1,2 million de voitures par an Selon le plan, le constructeur sud-coréen conduira des actions stratégiques dans la production d'acier en Louisiane, renforcera les capacités de ses usines automobiles et bâtira un site entièrement robotisé d'une capacité de 30 000 unités annuelles. Des activités qui devraient aboutir à la création de 25 000 emplois directs aux États-Unis en quatre ans et un total de nouveaux véhicules qui passera de 1 à 1,2 million d'unités annuelles. Le groupe Hyundai Motor frappé par les droits de douane au deuxième trimestre Difficile de ne pas lier ce vaste projet à la politique instaurée par le président Donald Trump. Pour preuve, depuis son entrée sur le marché américain en 1986, Hyundai Motor Group a investi plus de 20,5 milliards de dollars. Avec cette nouvelle annonce, ce montant doublera en un laps de temps dix fois plus court.

