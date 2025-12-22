Menu
François Mary réélu à la tête du groupement des concessionnaires Stellantis

Publié le 22 décembre 2025

Par Christophe Jaussaud
2 min de lecture
À l'occasion de l'assemblée générale de l’Association des groupements du groupe Stellantis (AGGS), le 17 décembre 2025, François Mary a été réélu président pour trois années supplémentaires.
François Mary Association des groupements du groupe Stellantis (AGGS)
François Mary a été réélu, le 17 décembre 2025, pour trois ans à la présidence de l'Association des groupements du groupe Stellantis (AGGS). ©Le Journal de l'Automobile-Clément Choulot

Trois ans de plus. En effet, François Mary a été réélu, le 17 décembre 2025, pour un nouveau mandat de trois ans à la tête de l’Association des groupements du groupe Stellantis (AGGS).

 

Cette structure, créée en mars 2023, regroupe les groupements des concessionnaires des marques de l'ex-FCA (Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep…, de Peugeot, Citroën, DS et Opel.

 

"Je remercie l’ensemble de mes collègues pour le renouvellement de leur confiance", a déclaré François Mary dans un communiqué.

 

"Les enjeux auxquels nous faisons face demeurent majeurs et nécessitent plus que jamais une action collective, structurée et déterminée, a poursuivi le président. L’AGGS continuera à se tenir aux côtés des groupements pour défendre nos entreprises et porter, de manière unie, la voix des concessionnaires auprès du constructeur."

 

Stellantis : Jean-Philippe Imparato redonne du baume au cœur aux concessionnaires européens

 

Après avoir longtemps négocié avec Jean-Philippe Imparato, l'AGGS discute aujourd'hui avec Emanuele Cappellano qui a remplacé le Français à la tête de Stellantis Europe.

 

Rentabilité : les réseaux battent de l'aile

 

Une zone géographique où Stellantis veut rebondir. À fin octobre 2025, le groupe affichait des immatriculations en baisse de 6 %, mais surtout une part de marché VP de 15,8 % contre 17 % un an plus tôt. Une contre-performance commerciale qui a naturellement un impact sur la santé financière des réseaux.

 

En France, à fin juin 2025, les réseaux de Stellantis sont dans le rouge. Peugeot surnage avec -0,15 %, Citroën est en dessous avec -0,6 %, tandis que DS Automobiles boit la tasse avec -2,2 %. C’est pire chez Opel, qui flirte avec les -3 % (-2,87 % pour être précis). Quant aux marques de FCA, la rentabilité est elle aussi très mauvaise : -2,3 %.

