François Mary réélu à la tête du groupement des concessionnaires Stellantis
Publié le 22 décembre 2025
Trois ans de plus. En effet, François Mary a été réélu, le 17 décembre 2025, pour un nouveau mandat de trois ans à la tête de l’Association des groupements du groupe Stellantis (AGGS).
Cette structure, créée en mars 2023, regroupe les groupements des concessionnaires des marques de l'ex-FCA (Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep…, de Peugeot, Citroën, DS et Opel.
"Je remercie l’ensemble de mes collègues pour le renouvellement de leur confiance", a déclaré François Mary dans un communiqué.
"Les enjeux auxquels nous faisons face demeurent majeurs et nécessitent plus que jamais une action collective, structurée et déterminée, a poursuivi le président. L’AGGS continuera à se tenir aux côtés des groupements pour défendre nos entreprises et porter, de manière unie, la voix des concessionnaires auprès du constructeur."
Après avoir longtemps négocié avec Jean-Philippe Imparato, l'AGGS discute aujourd'hui avec Emanuele Cappellano qui a remplacé le Français à la tête de Stellantis Europe.
Une zone géographique où Stellantis veut rebondir. À fin octobre 2025, le groupe affichait des immatriculations en baisse de 6 %, mais surtout une part de marché VP de 15,8 % contre 17 % un an plus tôt. Une contre-performance commerciale qui a naturellement un impact sur la santé financière des réseaux.
En France, à fin juin 2025, les réseaux de Stellantis sont dans le rouge. Peugeot surnage avec -0,15 %, Citroën est en dessous avec -0,6 %, tandis que DS Automobiles boit la tasse avec -2,2 %. C’est pire chez Opel, qui flirte avec les -3 % (-2,87 % pour être précis). Quant aux marques de FCA, la rentabilité est elle aussi très mauvaise : -2,3 %.
