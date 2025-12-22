François Mary réélu à la tête du groupement des concessionnaires Stellantis

Publié le 22 décembre 2025 ■ Par Christophe Jaussaud ■ 2 min de lecture

À l'occasion de l'assemblée générale de l’Association des groupements du groupe Stellantis (AGGS), le 17 décembre 2025, François Mary a été réélu président pour trois années supplémentaires.

François Mary a été réélu, le 17 décembre 2025, pour trois ans à la présidence de l'Association des groupements du groupe Stellantis (AGGS). ©Le Journal de l'Automobile-Clément Choulot

