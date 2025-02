Essai Lynk & Co 02 : bouchée double

La marque chinoise lance son deuxième modèle sur le marché européen, le bien nommé 02. Ce crossover électrique de 4,46 m de long arrive dans un marché très encombré sans personnalité particulière, si ce n'est un prix assez attractif. En parallèle, Lynk & Co a rafraichi son 01, lancé en 2021.

Lynk & Co lance le deuxième modèle de sa gamme, le bien nommé 02, un SUV électrique du segment C. ©Lynk & Co

2025 sera l’année Lynk & Co en France. Ou ne sera pas. La marque chinoise, détenue par Geely, va en effet voir sa distribution fortement évoluée tandis que sa gamme s’enrichit d’un nouveau modèle 100 % électrique : le 02.

De plus, la marque propose une évolution assez prononcée du 01, son SUV hybride rechargeable du segment C, très proche technologiquement du Volvo XC40 et jusqu’à présent unique modèle disponible en Europe.

Concernant sa distribution, Lynk & Co, sans abandonner son modèle de location courte, moyenne et longue durée uniquement via internet, va s’appuyer sur un réseau d’une dizaine de distributeurs physiques, déjà opérateurs de Volvo.

Ce profond changement de stratégie permettra peut-être à la marque de se développer. Avec seulement 519 immatriculations en France en 2024, Lynk & Co qui a été lancée en 2021 est à des années lumières de ses objectifs initiaux.

L’arrivée d’un nouveau modèle, le 02, qui affiche une longueur de 4,46 m, devrait également permettre à la marque chinoise d’avoir une assise plus importante. Il s’agit d’un crossover du segment C, premier modèle électrique de Lynk & Co en Europe.

Même plateforme que le Volvo EX30

Cette propulsion repose sur une base connue, car il reprend l’architecture du Volvo EX30 et des modèles Smart #01 et #03 et reçoit un bloc électrique de 200 kW (272 ch) qui offre un couple de 323 Nm. Ce bloc est alimenté par une batterie NMC de 66 kW qui promet une autonomie pouvant atteindre 445 km, une performance théorique, au cœur du segment.

Le 02 est proposé en deux versions, Core et More. Outre le niveau de dotation, la différence technique se trouve au niveau de la capacité de charge, la version Core n’embarquant en courant alternatif que du 11 kW, soit une recharge complète de 7h30, tandis que le More et son chargeur de 22 kW réduit la recharge à 4 h.

A noter que la version Core est homologuée bizarrement à 435 km, sans que les caractéristiques techniques soient différentes. Avec sa technologie 400 V, le Lynk & Co embarque un chargeur de 150 kW pour la recharge rapide, de quoi passer de 10 à 80 % en 30 minutes.

Un habitacle 100 % écran

Dans l’habitacle, le 02 reprend le design de tous les modèles électriques, à savoir un grand écran central sur lequel tous les équipements de la voiture se pilotent, y compris la climatisation.

A défaut d’être séduisante, l’interface est assez simple, tout comme l’ergonomie, mais il est toujours dommage de naviguer sur un écran, et donc de quitter les yeux de la route pour arrêter le volant chauffant ou activer la ventilation. D'autant plus que le système passe son temps à vous alerter dès que vos yeux regardent ailleurs que sur la route ! En revanche, son volant presque rectangulaire surprend. Il reprend l’esprit du volant yoke de Tesla en lui ajoutant une partie supérieure.

A l’arrière, le 02 se montre très spacieux. Grâce à un empattement de 2,75 m et l’absence de tunnel central, il accepte assez confortablement trois personnes, tandis qu’il dispose d’un coffre assez généreux de 410 litres, sans oublier le coffre à l’avant de 15 litres, idéal pour ranger les câbles.

Typé confort

A la conduite, le 02 offre une belle sensation d’efficacité avec un 0 à 100 km/h, une valeur chère aux marques chinoises, enregistrée en 5,5 s. Cepandant, ce dynamisme ne se retrouve pas vraiment dans le comportement.

Le 02 est typé très confort avec un réglage des suspensions assez souples. Une approche que l’on retrouve dans l’ensemble sur beaucoup de modèles chinois, le consommateur de l’Empire du Milieu étant plus sensible à ce critère qu’au comportement dynamique.

Pour autant, le Lynk & Co 02, s’il ne dégage aucune émotion au volant, à part donc son accélération, se montre très rassurant, surtout après déconnecté toutes les aides à la conduite, beaucoup trop intrusives. N’oublions pas que le moteur se situe sur les train arrière, ce que le 02 a la gentillesse de ne jamais rappeler.

Si le Lynk & Co 02 n’a pas le droit au bonus, car produit en Chine, il compte sur un prix d’appel de 35 995 euros, alors que son principal concurrent, le Renault Scenic E-Tech pointe à 39 990 euros (8 953 immatriculations en 2024), il est vrai avec un bonus qui varie de 2 000 à 4 000 euros selon les revenus. Il est également moins cher que les Smart #03 (37 315 euros ; 692) et Volvo EX30 (39 100 euros ; 5 143).

Très richement équipé, à défaut d’être passionnant à conduire, le 02 pourra permettre à Lynk & Co de sortir de l’anonymat. A condition que le réseau suive.

_____________________

Lynk & Co rafraichit son 01

En parallèle du lancement du 02, Lynk & Co rajeunit le 01, qui était jusqu'à présent son seul modèle disponible en Europe. A l'extérieur, si les retouches sont assez discrètes à l'avant, il reçoit une nouveau bandeau lumineux à l'arrière.

Mais c'est surtout dans l'habitacle que les évolutions sont les plus flagrantes. Il abandonne les commandes physiques de la climatisation pour recevoir un écran de 15,4'' qui reprend la même architecture logicielle que le 02. Tout se commande à partir de cet écran, y compris l'ouverture du toit ouvrant.

Nouveau moteur

Lynk & Co a également apporté d'importantes modifications sous le capot. L'hybridation s'appuie désormais sur un quatre cylindres, toujours en 1,5 de cylindrée, qui, soutenu par un bloc électrique, affiche une puissance cumulée de 272 ch, soit 7 ch de plus.

Mais c'est surtout au niveau de couple que la différence entre les deux versions est la plus importante, puisqu'il atteint désormais 525 Nm. Grosse évolution également du côté de la transmission : la boîte à double embrayage à 7 rapports est remplacée par une boîte automatique à 3 rapports.

Une consommation correcte

La capacité de la batterie, à savoir 17,7 kWh n'a pas évolué, mais l'autonomie, grâce à une meilleure gestion, est homologuée à 75 km contre 69 km. Ainsi doté, le 01 affiche 20 g/km de CO2.

Lors de notre essai, dont les trois-quarts ont été réalisés sur autoroute, nous avons réalisé une moyenne de 7,1 l/100 km, en rechargeant autant que nous pouvions. Un résultat honorable sachant que Lynk & Co communique sur 6,4 l/100 km une fois la batterie vide.