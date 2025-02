Volvo valide la commercialisation de Lynk & Co dans son réseau

Volvo Cars et Lynk & Co, c'est fini. Du moins d'un point de vue capitalistique. La marque a en effet validé la cession de ses 30 % au sein de Lynk & Co, comme annoncé en novembre 2024.

Mais la séparation n'est pas pour autant définitive. Car pour ces deux marques du groupe chinois Geely, un nouveau chapitre est en train de s'écrire. Volvo Cars vient en effet de confirmer son engagement à poursuivre leurs relations commerciales avec Lynk & Co en Europe.

En septembre 2024, les deux entreprises ont formé un partenariat commercial qui permet à Lynk & Co de s’appuyer sur les distributeurs de la marque suédoise pour l’adoption d’un modèle de ventes en concession sur sept marchés européens (Suède, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, France, Espagne et Italie). D'autres pays pourraient suivre dans un second temps.

Lynk & Co distribuée dans sept pays d'Europe

Ce modèle commercial permettra aux clients d’acheter des véhicules Lynk & Co directement auprès des concessionnaires Volvo Cars sélectionnés, dans un showroom distinct des surfaces actuellement dédiées à Volvo.

Outre la vente de véhicules neufs, le partenariat commercial prévoit également un "effort conjoint", indique le communiqué, autour de la vente de véhicules d’occasion, ainsi qu’une collaboration dans la distribution de pièces de rechange et la logistique globale.

"Le partenariat renforce les synergies pour les deux entreprises, permettant à Lynk & Co de bénéficier de la présence établie de Volvo Cars sur les marchés. Dans le même temps, il créera des revenus commerciaux et des opportunités supplémentaires pour le réseau de concessionnaires Volvo Cars sur les sept marchés sélectionnés", indique le constructeur.

Un partenariat indispensable

"Notre partenariat commercial avec Lynk & Co réunit tous les ingrédients nécessaires à un succès durable, a déclaré Arek Nowinski, président des marchés internationaux chez Volvo Cars. Bien que Lynk & Co reste responsable du développement de ses produits et de sa stratégie de vente, notre expertise en matière de vente au détail et nos processus opérationnels aideront la marque à développer ses activités en Europe. Volvo Cars et Lynk & Co sont parfaitement en phase sur la stratégie de ce partenariat afin d’en assurer le succès."

Selon nos informations, une dizaine de concessionnaires Volvo pourrait distribuer la marque en France. Il était temps pour Lynk & Co car son modèle économique de location à la carte de son unique modèle 01 n'a jamais vraiment fonctionné.

En France, en 2024, la marque n'a mis à la route que 519 véhicules, en baisse de 84,3 %. Pour rappel, Lynk & Co, lors de son lancement en 2021, comptait sur 10 000 véhicules par an.

La 02 pour changer la donne ?

L'arrivée de la 02, un crossover électrique du segment C, pourrait relancer la marque, mais elle risque d'être confrontée au Volvo EX30 avec qui elle partage la même plateforme, comme d'ailleurs les modèles #01 et #03 de Smart.

En Chine, la marque, qui dispose d'une gamme d'une demi-douzaine de véhicules, mais qui ne propose plus le 01, a commercialisé près de 180 000 voitures à fin septembre 2024 et se classe à la 24e place des marques les plus vendues.