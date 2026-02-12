Hyundai France choisit Carviz pour l'inspection des véhicules d'occasion

Publié le 12 février 2026 ■ Par Gredy Raffin ■ 2 min de lecture

Sous contrat global avec Bee2Link, Hyundai France adopte une autre brique de l'éditeur. La filiale du constructeur sud-coréen référence Carviz comme solution pour l'inspection automatisée des voitures d'occasion en concession.

Le réseau Hyundai aura accès à Carviz pour pratiquer des inspections automatisées. ©Le Journal de l'Automobile

Hyundai Motor France fait un pas de plus dans la digitalisation des processus en concession. Selon une information diffusée par Bee2Link, éditeur de solution informatique, la filiale tricolore de la marque sud-coréenne vient de référencer Carviz, la brique dédiée à l'inspection automatisée des voitures d'occasion par intelligence artificielle. Une suite logique dès lors que Hyundai France a recours aux technologies de Bee2Link depuis 2023 pour optimiser le commerce des voitures d'occasion sous le label Promise. La brique que représente Carviz apportera de l'efficacité au remarketing en préparant de manière plus efficiente l'étape de remise en état. À noter que, dans un futur proche, l'application pourrait servir à l'accueil des véhicules à l'après-vente. Connecté à OpenFlex Contractuellement, il s'agit d'un référencement aux allures de préconisation pour les quelques 175 points de vente du pays. Carviz sera connecté à l'environnement de Bee2Link à commencer par OpenFlex, l'outil de référence pour la gestion des voitures d'occasion dans le réseau Hyundai. Le virage technologique entraîne des changements dans la gouvernance de Cosmobilis et BYmyCAR S'il s'agit de la première signature du genre pour Carviz, la société cofondée par Côme Pinczon du Sel a fait valoir une percée dans plusieurs groupes de distribution en 2025. Outre BYmyCAR (société sœur de Bee2Link au sein de Cosmobilis), Car Avenue, Genin, Grim, Mary, Peyrot, Sipa, Suma ou encore Vulcain et RX Automobiles cumulent 5 000 utilisateurs de la solution d'inspection automatisée.

