En 2025, la LOA écrase le crédit dans le financement automobile

Publié le 13 février 2026 ■ Par Catherine Leroy ■ 2 min de lecture

En 2025, la production financière générée sur le marché automobile dépasse les 16,5 milliards d’euros, un niveau stable par rapport à 2024. Mais la structure du financement évolue rapidement : la LOA devient ultradominante dans le neuf et progresse fortement dans l’occasion, où elle pourrait franchir un cap symbolique dès 2026.

Adieu le crédit, vive la LOA ! En 2025, la production financière générée par les ventes de voitures neuves et d'occasion dépasse les 16,5 milliards d'euros. En valeur, le financement automobile est ainsi resté quasiment stable en 2025 par rapport à 2024 (-0,2 %). Une performance notable dans un contexte de contraction du marché : les ventes de voitures neuves ont reculé de 6,3 %, à 1,632 million d’immatriculations, tandis que les transactions de véhicules d’occasion n’ont progressé que de 0,8 %, à 5,396 millions d’unités. Mais comme souvent, le diable se cache dans les détails. Car au-delà du volume global, c’est bien la structure du financement qui révèle les véritables évolutions du marché. Sur le segment des voitures neuves, 92,2 % de la production financière provient de la location avec option d'achat pour un total de près d'un milliard d'euros. À l’inverse, le crédit classique poursuit son repli, avec 843 millions d’euros, en baisse de 9,5 %. Du côté de la voiture d'occasion, la progression de la LOA est tout aussi remarquable. Elle représente désormais 2,7 milliards d'euros, soit près de 48 % des financements. La production financière n'a pas encore dépassé celle du crédit classique, qui atteint toujours près de trois milliards d'euros, mais l'écart se réduit nettement. En 2026, celle-ci devrait peser plus de la moitié des financements VO, portée notamment par la stratégie des constructeurs visant à limiter les pertes liées aux engagements de reprise, en particulier sur les motorisations électriques, dont la valeur résiduelle reste sous pression.

