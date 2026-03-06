Essai Jaecoo 7 : quatre en un

Avec ses marques Omoda et Jaecoo, Chery lance une offensive basée sur des SUV hybrides très technologiques et bien positionnés au niveau du prix. Premier aperçu avec le Jaecoo 7 et ses 4,5 m de long. Est-il armé pour déstabiliser les ténors européens du segment ?

Le Jaecoo 7 est un SUV de 4,5 m de long, hybride rechargeable, offrant une belle efficience. ©Chery

Après le Royaume-Uni et l’Espagne, pays dans lesquels ont été commercialisés respectivement 55 000 et 25 000 Omoda et Jaecoo en 2025, c’est au tour de la France d’accueillir les marques sœurs de Chery, premier exportateur chinois.

Contrairement aux autres constructeurs chinois qui sont arrivés dans un premier temps avec de l'électrique, Chery a fait le choix de ne commercialiser que des modèles hybrides au moment de son lancement.

Le réseau, composé dans un premier temps de 74 adresses, distribuera d'ici quelques semaines deux modèles Jaecoo, les Jaecoo 5 (5,44 m de long) et Jaecoo 7 (4,50 m de long), le modèle de notre essai, et deux modèles Omoda, les Omoda 7 (4,66 m de long) et Omoda 9 (4,78 m de long), ces derniers affichant un style plus crossover, réservant un coup de crayon plus "carré" à la gamme Jaecoo.

Un immense toit panoramique illumine le grand intérieur du Jaecoo 7 qui accueille confortablement cinq adultes. À l’avant, la planche de bord s’appuie sur un grand écran vertical de 14,8'' assez réactif. Il est possible de désactiver facilement les aides à la conduite, grâce à des raccourcis. Heureusement d'ailleurs, car elles sont parfois un peu trop intrusives. En revanche, l'interface pour le chauffage n'est pas fluide lorsqu'on utilise Android Auto, car il faut sortir de l'application pour y avoir accès.

À l’arrière, les passagers bénéficient d’un bel espace pour les jambes, tandis qu’avec 500 l, le coffre pourra accueillir tous les bagages de la famille. Attention néanmoins à un seuil assez haut.

Toutes les technologies réunies

Sur route, le comportement du Jaecoo 7 reste très sage. Le mauvais réglage de ses suspensions, la direction trop artificielle et une pédale de frein molle n'engagent pas une conduite dynamique. Le SUV manque de maintien et on ressent une certaine discordance entre le train avant et arrière.

Son intérêt est à aller chercher sous le capot. Chery a développé une technologie hybride appelée Super Hybrid System (SHS), déclinée en deux versions : SHS-H pour l'hybride simple et SHS-P pour l'hybride rechargeable. C'est cette dernière qui nous intéresse.

Différents modes de conduite

Dans les grandes lignes, il associe un moteur électrique de 204 ch entraînant les roues avant et un quatre-cylindres 1.5 turbo de 143 ch fonctionnant en cycle Miller optimisé. Ce dernier recharge la batterie et/ou alimente le moteur électrique via un générateur de 136 ch.

Au-delà de 70 km/h environ, il peut aussi entraîner directement les roues, seul ou avec l’électrique, pour une puissance combinée de 279 ch. Bref, vous avez, selon les situations, une voiture électrique, hybride, de série ou thermique.

Résultat, les consommations font le grand écart en fonction des conditions d’usage. Annoncé en moyenne à 6 l/100 km, il est largement possible, sur un parcours mixte (ville et route, de descendre sous les 4,5 l/100 km, et ce, sans recharger la batterie via la prise. Un très bon résultat pour un véhicule de 1 795 kg. En revanche, sur autoroute, où le système est fortement sollicité, la consommation s’envole à plus de 8,5 l/100 km.

Une belle efficience

Pour alimenter l'ensemble, le Jaecoo 7 dispose d'une batterie LFP de 18,4 kWh. Il est ainsi capable de rouler un peu moins de 100 km en mode 100 % électrique. Son chargeur embarqué de 6,6 kW permet une recharge de 25 à 100 % en 2h40 ou de 30 à 80 % en recharge rapide (40 kW).

Grâce à un couple de 310 Nm, les performances sont au rendez-vous. Jaecoo a su soigner les transitions d’un moteur à l’autre, même si le thermique a tendance à se réveiller parfois de façon incongrue. Cela reste néanmoins largement plus supportable que la concurrence et, plus encore, face au range extender de Leapmotor. On regrette néanmoins un système de régénération programmable peu agréable à l’usage.

Un prix très attractif

Si le Jaecoo 7 possède quelques défauts, il reste néanmoins très attractif. Surtout si l’on regarde son prix. À 35 990 euros (37 990 euros pour la version Exclusive), il est un peu plus cher que ses concurrents directs. Le BYD Sealion 5, avec sa batterie 18,3 kWh, est affiché à 33 900 euros, tout comme le MG EHS. Mais son efficience et ses prestations sont bien meilleures.

Il coûte cependant au minimum 10 000 euros moins cher que les stars du marché, les Volkswagen Tiguan et autres Peugeot 3008, pour des prestations dynamiques tout à fait convenables.