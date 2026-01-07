La Centrale Pro poserait-elle les bases d’un Amazon du véhicule d'occasion BtoB ?

Les équipes de La Centrale ne chôment décidément pas. Le groupe spécialisé dans la diffusion de petites annonces a profité de la trêve des confiseurs pour mettre en ligne sa toute nouvelle plateforme digitale. Baptisée sobrement La Centrale Pro, celle-ci a été conçue pour encourager le commerce de voitures d'occasion entre les professionnels eux-mêmes.

"Au départ, nous avons écouté les revendeurs. Ils nous ont expliqué qu'un tiers de leur activité consiste à céder des voitures à d'autres professionnels. Ce marché reste pourtant très dispersé. Les petits acteurs n'ont que de petites audiences, tandis que les places de marché manquent de visibilité. La Centrale Pro va changer la donne", explique au Journal de l'Automobile Antoine Despujols, directeur produit et marketing.

Le principe fondamental ne change pas. "Depuis 50 ans, nous avons l'expertise pour agréger des annonces", rappelle le membre du comité de direction. La Centrale propose donc une interface qui va référencer les offres de voitures d'occasion disponibles en BtoB. Les distributeurs pourront les consulter et faire leur shopping pour constituer leurs stocks.

Sur le papier, le mode opératoire ne semble pas révolutionner le genre. Mais, dans les faits, la force de frappe impressionne. Dès le lancement, La Centrale Pro compte parmi les plus belles références du secteur. La place de marché est alimentée par près de dix centrales d'achat, dont Cofia (Emil Frey France), Starterre, VPN Autos, VO 3000, InterVO, Milton Avenue Pro, Activ Automobiles ou encore Weespots et le belge eCarsTrade. D'autres acteurs majeurs, comme Sofipel et MC Automobiles, étudieraient cette opportunité.

Dépasser rapidement les 30 000 voitures

En chiffres, cela se traduit par un portail de 5 000 voitures d'occasion. Très vite, La Centrale Pro devrait dépasser 30 000 voitures d'occasion exposées et s'envoler dans des sphères inimaginables jusqu'à présent. D'abord en recrutant plus de spécialistes du BtoB, naturellement, mais en ajoutant la contribution des distributeurs qui pourront programmer une double tarification dans leurs annonces en fonction de la nature du client, professionnel ou particulier.

"Les places de marché BtoB se sont multipliées ces dernières années, mais dans les faits, il n'y a jamais bien plus de 20 000 à 30 000 voitures. Ce qu'apporte La Centrale Pro va changer le paysage. Il se pourrait que cela signe la fin de certaines plateformes", analyse Jimmy Cohen, cofondateur de Weespots. À moins que celles-ci se connectent pour rejoindre la partie avec leurs listes d'acheteurs.

Hugo Ruiz, le patron de VPN Autos, retient que la connexion a été exécutée sans difficulté du fait de la structure de son logiciel interne. "Leur façon de faire ne diffère pas de ce que nous connaissons. Il leur faudra encore adopter pleinement les codes du métier, prévient-il. Mais depuis le début, ils nous consultent pour que nous puissions tous aider à concevoir la plateforme la plus pertinente".

Le dirigeant bordelais dit avoir été séduit par la promesse d'une relation directe avec une dizaine de milliers de clients BtoB qui se trouvent être la cible de VPN Autos. Son confrère, Matthieu Ries, directeur commercial d'Activ Automobiles, l'entend aussi de cette oreille. "Nous ignorons encore la puissance réelle, mais clairement, il ne faut pas passer à côté", motive-t-il la décision de l'enseigne présente sur le marché du BtoB depuis juin 2025.

Un lien direct avec la suite Pilot

La Centrale Pro est effectivement accessible sans surcoût à tous les points de vente ayant un abonnement au service de diffusion des annonces. Et là, les choses prennent une autre dimension. Explication : depuis un an, La Centrale mise sur l'analyse fine des données pour faire des recommandations d'approvisionnement et de gestion de stock. L'intelligence artificielle pourra désormais non seulement identifier des problématiques, mais également apporter des solutions grâce à la place de marché BtoB.

Raison pour laquelle ce nouvel univers transactionnel s'encapsule dans le portail Pilot. Cela donne plus de clés d'entrée, comme la recherche manuelle ou automatisée de voitures d'occasion. "Nous ne sommes pas des opérateurs, rappelle Antoine Despujols. La Centrale reste un canal de génération de contacts. Les professionnels négocient entre eux. Ils auront prochainement la possibilité d'utiliser une messagerie intégrée ou un module WhatsApp", révèle-t-il.

Réfléchie de longue date, cette initiative résulte du travail de l'équipe française, sous la houlette de Philippe Chainieux, président du Groupe La Centrale. Le nouvel actionnaire, OLX Group, n'est pas intervenu. Le modèle économique a été arrêté. Il s'agira d'un abonnement mensuel pour les fournisseurs. Le montant reste à préciser au terme d'une phase de gratuité servant à rôder la machine. Ce sera moins de 500 euros par mois, a-t-on eu confirmation, sans plus de précision.

Embarquer les éditeurs de DMS

Comment positionner La Centrale Pro à plus grande échelle géographique ? Nulle question de nuire aux intérêts des distributeurs hexagonaux. Seuls les acheteurs français seront autorisés à travailler sur la plateforme pour éviter les distorsions de concurrence. "Nous voulons aider à gagner en marge localement et non à organiser les exportations", martèle-t-on dans les rangs de La Centrale.

Sur le long terme, le groupe qui compte comme une entité dans une holding d'envergure continentale jouera peut-être une autre partition. Il est légitime d'imaginer que cette plateforme BtoB pourra contribuer à tisser des liens entre les professionnels d'Europe de l'Est et de l'Ouest. Pour l'heure, l'une des priorités est donnée à la création de passerelles avec les éditeurs de DMS tels que Bee2Link, Tec3h et KeplerVO, en plus de SpiderVO, dans l'optique d'agréger toujours plus de sources et d'acheteurs.