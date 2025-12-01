La Centrale déverrouille l'onglet électrique

Il y a quelques jours, l'interface du site de petites annonces a subi une légère évolution. La Centrale a ajouté une rubrique dédiée aux voitures électriques d'occasion. Cette initiative ambitionne d'aider les distributeurs à gagner en fluidité de rotation.

La Renault Zoe trône au classement des recherches de voitures électriques sur le site de La Centrale. ©Le Journal de l'Automobile

Pendant que les regards se braquaient sur la finalisation de l'opération de rachat par OLX Group, La Centrale réalisait une mise à jour. L'interface du site internet de l'infomédiaire a intégré, le 24 novembre 2025, un nouveau bandeau déroulant consacré aux voitures électriques. Promis depuis quelques semaines, sa première version est désormais opérationnelle sur la page d'accueil de la plateforme de voitures d'occasion.

Cette idée a vocation à aider les distributeurs. La direction de La Centrale souhaitait mettre en place un dispositif qui "oriente les internautes vers l'offre croissante de voitures d'occasion", décrit Guillaume-Henri Blanchet, le directeur général. "Notre rôle premier consiste à restituer la pertinence de notre référentiel pour que l'internaute trouve facilement la voiture électrique d'occasion la plus adaptée", recentre-t-il.

Un souvenir de Heycar

Certains retrouveront dans ce mouvement une action menée au printemps passé par Heycar, la plateforme aujourd'hui en cours de fermeture. À l'époque, les ingénieurs avaient développé un environnement isolé dans lequel les prospects pouvaient consulter des informations pratiques et des annonces. La Centrale avance dans cette direction mais en prenant son temps.

À ce jour, les intéressés choisissent leur prochaine voiture électrique d'occasion en filtrant par autonomie ou par taille de batterie, à titre d'exemple. Prochainement, l'interface évoluera pour ajouter les données propres à chaque exemplaire, comme le certificat d'état de santé de la batterie (SOH), maintenant que les distributeurs commencent à le systématiser et à archiver la donnée dans les DMS, auxquels la plateforme de diffusion est connectée.

Mais d'ores et déjà, La Centrale a concentré des informations pratiques. Il y a également des conseils sur les éléments à regarder pour choisir sa voiture électrique d'occasion, sur la recharge électrique ou encore sur le calcul du coût d'usage. Sur ce dernier point, la mise en exergue d'une sorte de calculatrice ne sera pas un luxe pour les néophytes.

Rappelons que les trois voitures électriques les plus recherchées sur le marché des occasions se trouvent être les Renault Zoe, les Peugeot e-208 et les Tesla Model 3. Au 1er décembre, le site répertorie 34 000 annonces de VE, dont 32 200 d'entre elles proviennent de revendeurs professionnels, surtout des distributeurs sous panneau (31 000 unités). Un stock qui grossira à la faveur des accords signés dans le cadre de la stratégie de diffusion de la LOA, à commencer avec CGI Finance.