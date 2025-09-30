La Centrale amorce la LOA VO avec CGI Finance

L'infomédiaire diversifie son offre en proposant désormais sur sa plateforme une solution de financement en LOA. Pour lancer la machine, La Centrale s'est rapprochée d'un premier partenaire : CGI Finance.

La Centrale et CGI Finance commencent leur relation avec 15 000 VO éligibles à la LOA. ©Le Journal de l'Automobile

La Centrale met les mains dans le financement automobile. L'infomédiaire a annoncé, le 30 septembre 2025, le lancement d'une offre de leasing pour les voitures d'occasion. Plus précisément, le groupe se concentrera sur la location avec option d'achat.

Il n'ira pas seul. Le groupe La Centrale entend faire appel à des partenaires. Et CGI Finance a été le premier à répondre favorablement à cette opportunité. Ainsi, la filiale de la Société générale va lui ouvrir son catalogue de voitures éligibles et de solutions de financement en location. À compter du 1er octobre, la plateforme de diffusion des annonces référencera quelque 15 000 voitures d'occasion disponibles en points de vente.

Diversité de marques et de motorisations

Toutes les marques pourront être commercialisées. Mais au départ, Volkswagen, Peugeot, Citroën et Audi seront particulièrement représentées. En matière de motorisations, l’offre intègre une part significative de véhicules hybrides et électriques (39 %) aux côtés des motorisations traditionnelles (dont 42 % d’essence et 16 % de motorisations diesel).

"Ce premier partenariat avec CGI Finance permet à La Centrale de renforcer son ambition de devenir la plateforme de référence pour tous les besoins automobiles des Français", a commenté Philippe Chainieux, président du groupe La Centrale. Et celui-ci de poursuivre à l'attention des points de vente : "Pour les professionnels, le leasing en occasion offre un levier supplémentaire pour dynamiser leur activité. Cette solution leur permet de valoriser leurs stocks autrement, de répondre à une demande en forte croissance et de se démarquer dans un marché particulièrement concurrentiel".

Doubler rapidement le stock

Les ambitions sont grandes. Déjà en termes de volumes d'offres. En effet, La Centrale entend doubler la liste d'ici la fin de l'année pour atteindre 30 000 voitures d'occasion éligibles au parcours d'acquisition en LOA. Cette concrétisation de l'accord avec CGI Finance n'est pas sans rappeler l'initiative prise par Heycar pour aider les concessionnaires à promouvoir leurs solutions de financement ou Leboncoin avec d'autres spécialistes du financement.

"Au travers de ce partenariat avec La Centrale, CGI Finance met à profit son expertise du financement automobile afin de répondre concrètement aux besoins de ses partenaires concessionnaires, tout en facilitant l’accès à la mobilité pour le plus grand nombre". Gageons que ces mots de Fabrice Perina, directeur général de CGI Finance, feront écho chez d'autres partenaires potentiels de ce concept mis sur pied par l'infomédiaire.