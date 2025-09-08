CGI Finance sollicite Opteven pour mieux couvrir les voitures électriques d'occasion

Publié le 8 septembre 2025 ■ Par Gredy Raffin ■ 2 min de lecture

En réponse à la pression des consommateurs, la filiale de la Société générale a construit une offre avec Opteven. Dès lors, CGI Finance proposera une couverture longue durée des véhicules électriques d'occasion, incluant un lot de services variés.

CGI Finance et Opteven étendent leur relation aux garanties longue durée de véhicules électrifiés d'occasion. ©Le Journal de l'Automobile/Générée par l'IA

La rentrée se place sous le signe de l'électrique pour CGI Finance. La société de financement automobile a officialisé, le 8 septembre 2025, une évolution de son offre de garantie à destination des véhicules d'occasion dotés de motorisations électriques ou hybrides rechargeables. En collaborant une fois encore avec Opteven, il est question de moderniser la prestation proposée à des consommateurs de plus en plus exigeants. Cette initiative découle du résultat d'une récente étude qui révèle que 33 % des intentionnistes VO pourraient se tourner vers des véhicules à batterie si ceux-ci bénéficiaient d'une extension de garantie. CGI Finance s'en est donc remis à Opteven, dont le programme Eve, lancé en fin d'année 2023, tend justement à répondre à ces problématiques. Au-delà des couvertures de constructeurs Ainsi, les points de revente de voitures d'occasion pourront, au travers des solutions bancaires de CGI Finance, étendre la couverture des batteries au-delà de ce que s'autorise à faire le constructeur du véhicule. L'activation de la garantie sera tout de même conditionnée à l'état de santé de la batterie en question. Un seuil minimal sera défini contractuellement. En s'associant à Opteven, la filiale de la Société générale affiche des plafonds de couverture allant jusqu'à 20 000 euros pour une batterie de voiture électrique et jusqu'à 10 000 euros pour un PHEV. Une somme qui supportera le coût de réparation voire de remplacement. L’évolution de la garantie longue durée de CGI Finance intègre, en outre, une assistance spécifique en cas de panne d’énergie ou de problèmes de charge sur une borne (publique ou privée). Crédit à la consommation : la LOA bientôt soumise au taux d’usure "En répondant concrètement aux interrogations des clients liées à la batterie, l’un des freins majeurs à l’achat d’un véhicule électrique, nous apportons une solution concrète pour renforcer la confiance des acheteurs", a commenté Arnaud Martinet, directeur de la distribution commerciale de CGI Finance.

