Offre de rachat XXL pour La Centrale

Publié le 26 septembre 2025 ■ Par Gredy Raffin ■ 2 min de lecture

L'infomédiaire spécialisé dans la diffusion d'annonces de voitures d'occasion pourrait changer de main. Providence Equity, le propriétaire de La Centrale, est entré en négociations exclusives avec le groupe OLX. Ce géant des plateformes de commerce en ligne, bien implanté en Europe centrale et de l'Est, espère ainsi étendre son influence vers l'ouest du Vieux Continent.

La Centrale intéresse le groupe OLX qui est prêt à débourser 1,1 milliard d'euros. ©Le Journal de l'Automobile

La Centrale intéresse un prospect. L'infomédiaire spécialisé dans la diffusion de petites annonces de voitures d'occasion fait l'objet de négociations exclusives entre les fonds d'investissement Providence Equity, propriétaire de l'entreprise française, et le groupe OLX, un spécialiste du commerce en ligne particulièrement actif en Europe centrale et de l'Est. Selon les informations communiquées au matin du 26 septembre 2025, la transaction porterait sur un montant de 1,1 milliard d'euros. Le groupe OLX souhaite acquérir l'intégralité des parts de l'entreprise tricolore. Partir à la conquête de l'Ouest Cette opération permettrait au groupe OLX d'étendre ses activités au marché d'Europe de l'Ouest qui lui échappe encore. Détenu par Prosus, composante du géant mondial Nasper, le groupe OLX exploite plusieurs places de marché. Elles accompagnent les professionnels dans les secteurs de l'automobile, de l'immobilier, de l'emploi et des biens de consommation sur huit marchés internationaux. Comment WeeSpots s'approprie ChatGPT pour promouvoir les voitures d'occasion Providence Equity avait fait main basse sur La Centrale au cours de l'année 2021. Le fonds américain ayant doublé sur la ligne AutoScout24 et le fonds britannique ICG pour convaincre le groupe Axel Springer. En passant dans le giron du groupe OLX, l'infomédiaire français pourrait bénéficier d'un surcroît de moyens technologiques, notamment dans le registre de l'intelligence artificielle, un champ investi par Philippe Chainieux, l'actuel président.

