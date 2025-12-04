OpenHive, la nouvelle arme digitale de Bee2Link pour booster la performance des réseaux

Bee2Link, l'éditeur de solutions digitales, a officialisé le lancement d'une plateforme d'un genre tout à fait inédit dans l'automobile. Baptisée OpenHive et prenant l'aspect d'un magasin d'applications, elle apparaît dans le paysage pour connecter les concessionnaires et les partenaires de services à valeur ajoutée.

Openhive fonctionne à la manière d'un AppStore consacré au concessionnaires automobiles. ©AdobeStock - Elena

Après trois mois d'opérations en toute discrétion, Bee2Link a officialisé, le 4 décembre 2025, le lancement d'OpenHive. Cette nouvelle plateforme traduit la volonté de l'éditeur de solutions digitales de rapprocher de manière optimale les distributeurs automobiles d'un écosystème de partenaires à valeur ajoutée.

Au démarrage, Bee2Link a dévoilé une liste de 50 entreprises de référence déjà connectées à OpenHive. Un ensemble dans lequel les concessionnaires trouveront notamment des acteurs de l'inspection et du remarketing de voitures d'occasion, du diagnostic de batteries VE et des bornes de recharge, du financement, de la garantie et de l'assurance ou encore du transport. Au total, il existe plus d'une quinzaine de catégories.

Cela aura demandé plus d'un an de travail. Sous la houlette d'Anne-Sophie Frenove, recrutée à l'été 2024 pour être la cofondatrice de cette filiale de Bee2Link, les ingénieurs ont bâti une structure technologique. Celle-ci permet de connecter en API, d'un côté, tous les partenaires retenus et, d'un autre côté, la plateforme métier de Bee2Link (OpenFlex).

Pour les concessionnaires, OpenHive prend l'aspect d'un magasin d'applications des plus classiques. Sur l'interface de cet "AppStore de la verticale automobile" qui n'est pas sans rappeler Salesforce d'une certaine manière, ils consultent les prestations des partenaires, peuvent solliciter des démonstrations ou des contacts commerciaux et valider l'activation du service dans leur environnement propre. "Ils gardent la main sur les négociations avec les fournisseurs comme ils l'ont toujours fait", précise Anne-Sophie Frenove.

Sans frais additionnel pour le distributeur

La plateforme de Bee2Link a vocation à donner plus de visibilité aux prestataires et à augmenter l'efficience commerciale des concessionnaires. OpenHive va fluidifier le parcours de vente au client final. Au lieu d'avoir un outil par processus métier, il y aura une interface unique. Les informations sont centralisées et réemployées à bon escient. Un commercial peut ainsi facilement ajouter du financement ou bien une solution antivol sans avoir à ressaisir les renseignements de l'acheteur.

Pour OpenHive, l'éditeur a retenu le choix du modèle économique de facturation du flux. Autrement dit, le distributeur automobile ne règle rien. Il continue de mener son activité, tandis que la plateforme prélève une commission sur le chiffre d'affaires des partenaires lors de chaque transaction réalisée. Un schéma dont ces derniers semblent grandement se satisfaire, comme en témoigne au Journal de l'Automobile un porte-parole du groupe Coyote.

Pour intégrer l'écosystème, les fournisseurs de services associés peuvent être recommandés par certains de leurs clients ou se manifester auprès de Bee2Link. S'ensuit une vérification de la pertinence, puis une phase de test notamment pour valider le bon fonctionnement de l'API. Anne-Sophie Frenove se fixe l'objectif à terme de compter autour de 200 partenaires et de connecter plus de 20 000 points de vente. Un chiffre élevé qui tient aussi à la possibilité d'OpenHive de s'associer à d'autres environnements digitaux, en France ou sur des marchés étrangers.