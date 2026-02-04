Pourquoi le groupe Scala reprend l'agence Ucar de Labège ?

Publié le 4 février 2026 ■ Par Gredy Raffin ■ 2 min de lecture

Franck Stival, président de Scala Auto, vient de signer le rachat de l'agence Ucar de Labège, près de Toulouse. Outre le fait de doubler sa mise avec l'enseigne de location, le distributeur automobile a trouvé son local pour loger une nouvelle concession Omoda et Jaecoo.

L'agence Ucar de Labège (31) va accueillir la concession des marques Omoda et Jaecoo du groupe Scala Auto. ©Google Street View

Le groupe Scala Auto a entériné, le 2 février 2026, la reprise d'une agence de location du réseau Ucar. Plus précisément, Franck Stival, président du groupe de distribution automobile, a fait l'acquisition de la société A Free Car, installée à Labège, en banlieue toulousaine (31), jusqu'à présent gérée par André Espirac. Cette opération permet à Scala Auto de doubler sa mise chez Ucar. En effet, le groupe dispose d'une première implantation à Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées. Il confirme donc sa volonté de poursuivre dans cette voie pour élargir sa palette de services de mobilité. Écrin pour les marques de Chery Mais cette acquisition révèle autre chose. L'agence Ucar de Labège va non seulement changer de main, mais aussi d'organisation de l'espace. Et pour cause, cette adresse va devenir celle de la concession Omoda et Jaecoo. Les travaux ont débuté et les portes s'ouvriront le 2 mars 2026, selon le calendrier défini. Tandis que le bureau d'accueil de l'agence Ucar prendra place à l'extérieur des murs, les 200 m2 de surface seront entièrement consacrés aux deux marques de Chery dont la commercialisation débutera officiellement au printemps 2026. Le groupe Scala Auto a signé pour un contrat de 160 ventes de voitures neuves pour les dix derniers mois de l'année. Scala lance le chantier d'une concession trimarque à Tarbes Trois personnes, dont une force commerciale, une autre pour la préparation et une troisième pour Ucar, composeront l'équipe. Celle-ci sera mise sous la responsabilité de Clément Holonne, responsable marketing et communication que le groupe repositionne au poste de responsable du portefeuille composé des marques de Chery. Sa mission ne se limitera pas à Labège. En effet, comme il a été dévoilé par la filiale du constructeur chinois il y a quelques semaines, Scala Auto travaille déjà sur la création d'une seconde concession, à Narbonne (11), dans les mois à venir.

