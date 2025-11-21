Scala lance le chantier d'une concession trimarque à Tarbes

Le groupe de distribution automobile Scala, présidé par Franck Stival, a démarré la construction d'un nouveau point de vente. Situé à Séméac, près de Tarbes (65), il hébergera Audi, Seat et Cupra.

La concession Audi du groupe Scala répondra aux nouvelles normes PSC. ©Audi

Le premier coup de pioche a été donné et la livraison est attendue au dernier trimestre 2026. Scala, le groupe de distribution automobile présidé par Franck Stival, a ouvert le chantier d'une toute nouvelle concession à Séméac, aux abords de Tarbes (65). Un lieu dans lequel seront commercialisées les marques Audi, Seat et Cupra.

Cet investissement s'avérait nécessaire alors que le contrat de location de la concession Audi de Tarbes approche de son terme. Les murs ayant été conservés par la famille Dambax à qui Scala avait repris le panneau allemand, en 2021. L'activité va donc être déménagée.

Au passage, Audi va gagner un écrin à la mode Progressive showroom concept (PSC). Le déploiement de cette nouvelle norme architecturale a commencé l'an passé, notamment à Milan.

Seat et Cupra auront leur propre hall

En ce qui concerne le duo de marques espagnoles, Franck Stival les distribue à Tarbes depuis le premier semestre 2025, à la faveur d'une opération de croissance externe. À la suite de la reprise du panneau et du stock, Scala a aménagé des espaces de vente chez Audi.

Cette situation provisoire va prendre une autre dimension à l'ouverture de la future concession de Séméac. Seat et Cupra disposeront de leur propre hall d'exposition. En coulisses, les collaborateurs de l'après-vente se verront être mutualisés.

Contacté par nos soins, un porte-parole n'a pas pu confirmer les volumes de vente en jeu. Pour rappel, le concessionnaire installé à Pamiers a cumulé 2 815 livraisons de VN avec les marques Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, MG Motor et VW Utilitaires.

Parlant des autres gammes justement, le groupe Scala inaugurera le 1er décembre prochain un site Volkswagen et Skoda, à Auch (32). Cet espace a été aménagé là où se trouvait précédemment un point de vente sous contrat Audi Occasions Plus. Cette dernière activité sera assurée par l'affaire de Tarbes, distante de 70 km seulement. Auch gardera une compétence de réparateur agréé Audi.