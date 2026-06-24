Avec le Peaq, Skoda veut prolonger son succès électrique

Skoda complète sa gamme électrique avec le Peaq. Ce SUV sept places de 4,87 m affiche une autonomie de 647 km grâce à une batterie de 86 kWh. Un rival solide pour les Peugeot e-5008, Kia EV9 et Mercedes-Benz GLB.

Skoda complète sa gamme électrique avec le grand Peaq. ©Skoda

La catégorie des voitures électriques sept places accueille un nouveau compétiteur : le Skoda Peaq. Ce SUV long de 4,87 m vient densifier un segment longtemps délaissé par les constructeurs, accaparés par d’autres priorités.

Le Peaq viendra prochainement se mesurer aux rares modèles disponibles à ce niveau, à savoir les Peugeot e-5008, Mercedes-Benz GLB EQ, Kia EV9, Hyundai Ioniq 9 et Tesla Model Y. Une faible densité dont devrait profiter ce nouveau venu au regard de ses données techniques solides.

Jusqu'à 647 km d'autonomie

Dans sa version la plus endurante, le Peaq est annoncé à 647 d’autonomie. Un rayon d’action de bon niveau obtenu grâce à une batterie NMC de 86 kWh. Ce Peaq 90 est animé par un moteur de 286 ch (545 Nm de couple) permettant de réaliser un 0 à 100 km/h en 7,1 s et d’atteindre les 180 km/h.

Outre le Peaq 90, un modèle à propulsion, Skoda propose le 90x, la déclinaison à transmission intégrale. La batterie est identique mais l’autonomie recule ici à 613 km, tandis que la puissance totale grimpe à 300 ch.

Dans les deux cas, il est possible de recharger la batterie à 80 % en 28 minutes. Le Peaq accepte jusqu’à 199 kW en charge rapide. En charge lente, son chargeur de 11 kW permet de faire le plein complet en 9 heures.

Pour les clients aux moyens plus modestes, mais aussi pour les flottes, le constructeur complète la gamme avec le Peaq 60. Une version qui devrait probablement être éligible à l’écoscore, sachant notamment que le SUV est produit en République tchèque, dans l’usine de Mlada Boleslav. Idem pour les batteries.

De 299 à 935 l de coffre

Revenons à ce Peaq 60 qui embarque pour le coup une batterie de 59 kWh. De quoi évoluer jusqu’à 459 km entre deux pleins d’électricité. Skoda baisse également la voilure sur la capacité de recharge, laquelle tombe à 160 kW en courant continu (10 à 80 % en 27 minutes). Quant au moteur, il développe ici 204 ch.

Au niveau pratique, le Peaq peut donc accueillir sept occupants. Le volume de coffre est alors de 299 litres. Il est toutefois possible de commander le véhicule en version cinq places. Dans ce cas, la capacité de chargement monte à 935 litres. Vient s’ajouter dans tous les cas un frunk de 37 litres.

L’espace à bord promet également d’être un atout du Peaq, entre autres grâce à son empattement de 2 965 mm. Il fait mieux dans ce domaine que le Kodiaq (+174 mm) ou la Superb (+124 mm). Plus généralement, l’habitacle apparaît plutôt sobre, avec quelques équipements high-tech, comme l’écran central de 13,6 pouces ou le toit panoramique photochromatique de 2,1 m2.

Plus ample connaissance sera faite avec ce nouveau venu lors de sa commercialisation à l’automne prochain. Skoda disposera alors d’une gamme électrique de premier plan. En plus du Peaq, la marque pourra compter sur l’Elroq et l’Enayq, ainsi que sur le petit B-SUV Epiq.