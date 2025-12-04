Le Skoda Elroq franchit le cap des 100 000 unités produites

Publié le 4 décembre 2025 ■ Par Christophe Jaussaud ■ 2 min de lecture

En moins d'un an de commercialisation, le Skoda Elroq a dépassé les 100 000 unités produites. En France, il est dans le top 10 des ventes de véhicules électriques à fin novembre 2025.

Le Skoda Elroq figure dans le top 10 des ventes de véhicules électriques en France. ©Skoda

Skoda a fêté, le 27 novembre 2025, la production du 100 000e Elroq dans l'usine de Mlada Boleslav, en République tchèque. Un jalon que vient aussi de franchir la Renault 5 E-Tech. Mais là où la française a demandé 15 mois, Skoda l'a fait en moins d'un an ! Il faut dire que les ventes de l'Elroq sont au rendez-vous. Le SUV est le véhicule électrique le plus vendu en République tchèque, au Danemark et en Slovaquie. Il atteint le podium des VE en Autriche, aux Pays-Bas et en Suisse. L'Elroq enregistre également de bons résultats en Allemagne (3 320 unités en octobre 2025). Qui remportera le prix de la Voiture de l’année 2026 ? En France, où la marque affiche une croissance de 15 % malgré un triste marché à -4,9 %, le modèle totalise 6 799 immatriculations depuis le début de l'année. Il est le 4e modèle le plus vendu par Skoda dans l'Hexagone. Sur le seul marché des électriques, l'Elroq est 9e du top 10 des ventes. Il est donc logique que ces bons résultats reflètent sa performance européenne où il a réussi à être le véhicule électrique le plus vendu en avril, juillet et octobre 2025.

