Qui remportera le prix de la Voiture de l’année 2026 ?

La liste des sept finalistes pour la Voiture de l’année 2026 est désormais connue. Le Citroën C5 Aircross, le Dacia Bigster, la Fiat Grande Panda, la Kia EV4, la Mercedes-Benz CLA, la Renault 4 E-Tech et le Škoda Elroq ont été retenus par le jury. Qui succèdera à la R5 E-Tech et l’Alpine A290 ? Verdict le 9 janvier 2026.

Le lauréat du titre de Voiture de l'année sera annoncé le 9 janvier 2026, lors du Salon international de l'automobile de Bruxelles. ©COTY

La course à la Voiture de l’année 2026 est officiellement lancée ! Les 60 membres du jury, originaires de 23 pays européens, ont dû sélectionner, parmi 35 modèles, ceux qu'ils jugeaient les plus susceptibles de remporter le prix continental.

La liste des sept finalistes (par ordre alphabétique) est désormais connue. Elle comporte le Citroën C5 Aircross, le Dacia Bigster, la Fiat Grande Panda, la Kia EV4, la Mercedes-Benz CLA, la Renault 4 E-Tech et le Skoda Elroq.

Le jury disposera dorénavant de plusieurs semaines pour tester minutieusement les modèles et voter afin de désigner la meilleure voiture d'Europe. Pour la décision finale, chaque jury pourra attribuer 25 points, avec un maximum de 10 points par voiture, et devra voter pour au moins cinq des sept finalistes, en désignant son modèle favori.

L’an dernier, c’est le duo Renault 5 E-tech et Alpine A290 (353 points) qui avait été désigné vainqueur, loin devant le Kia EV3 (291 points) et la Citroën C3 (215 points). Le lauréat du titre de Voiture de l'année 2026 sera annoncé le 9 janvier prochain, lors du Salon international de l'automobile de Bruxelles.

Citroën C5 Aircross

Lancée en octobre 2025, la deuxième génération du Citroën C5 Aircross bénéficie d’un large éventail de motorisations. Le C-SUV de la marque aux chevrons se décline en effet dans des versions mild-hybrid, hybride rechargeable et 100 % électrique. Pour cette dernière, l’autonomie peut atteindre jusqu’à 680 km en cycle WLTP. Si son confort et son habitabilité restent ses principaux atouts, la qualité de finition est néanmoins en retrait par rapport à la génération précédente. Ses tarifs démarrent à 34 990 euros pour la version mild-hybrid et grimpent jusqu’à 46 290 euros pour l’électrique.

Dacia Bigster

Avec son nouveau Bigster, commercialisé depuis mai 2025, Dacia a fait officiellement son entrée sur le segment des C-SUV. Cependant, hors de question de parler d’un Duster XL chez Dacia, qui considère le Bigster comme un véhicule à part, apportant son lot de nouveautés. À commencer par l’inauguration de trois motorisations électrifiées inédites : Hybrid 155, TCe 140 et ECO-G 140. Le Bigster est également disponible en quatre roues motrices avec la motorisation TCe 130 4x4. Niveau prix, le constructeur reste fidèle à ce qu’il a l’habitude de proposer, avec un rapport prix/prestations quasi imbattable. La version essence du C-SUV de Dacia est proposée à partir 24 990 euros, tandis que les tarifs de sa motorisation Hybrid 155 débuteront à 29 700 euros.

Fiat Grande Panda

D’abord lancée en motorisation 100 % électrique lui garantissant jusqu’à 320 km d’autonomie, la Grande Panda a depuis élargi son offre avec une version hybride 48 V. Sans déroger à l’ADN de Fiat, la citadine italienne parvient, de par son look, à rester dans l’esprit des générations précédentes. Son prix est également séduisant puisque la Grande Panda se monnaie à partir de 18 900 euros pour sa version hybride 48 V et de 24 900 euros pour l’électrique. Une troisième proposition, en 100 % thermique avec une boîte mécanique, est déjà commercialisée sur d’autres marchés européens mais n’est, pour l’heure, pas encore disponible en France.

Kia EV4

Première berline 100 % électrique de Kia, l’EV4, en version cinq portes, sera livrée aux premiers clients français en fin d’année 2025. Question technique, la Kia EV4 est très similaire à l'EV3, qui mesure 13 cm de moins, puisque les deux modèles partagent la même plateforme. Elle est donc équipée de deux batteries, l'une de 58,3 kWh et l'autre de 81,4 kWh, qui sont respectivement homologuées à 410 et 590 km d'autonomie. L’entrée de gamme équipée du petit accu démarre à 38 290 euros tandis que la version avec la batterie la plus grosse affiche un prix compris entre 42 890 et 46 990 euros.

Mercedes-Benz CLA

Dernière grosse nouveauté en date de Mercedes-Benz, la troisième génération du CLA, proposée dans deux versions 100 % électriques, s’annonce très prometteuse. Grâce à une nouvelle batterie de 85 kWh, le CLA 250+ développe une puissance de 272 ch, pour une autonomie allant jusqu'à 792 km, selon la norme WLTP. La deuxième version, le CLA 350 4Matic, jouit quant à elle d’une puissance de 354 ch et d’un rayon d’action maximal de 771 km. Pour l'heure, la facture est relativement salée avec le 250+ qui débute à 53 450 euros pour culminer à 58 700 euros. Pour le 350 4Matic, cela s'échelonne de 62 700 euros à 67 950 euros.

Renault 4 E-Tech

Après le succès de la R5 E-Tech, Renault a redonné vie à un autre de ses modèles iconiques : la R4. Cette cuvée 2025 de la R4 est en revanche exclusivement 100 % électrique, sans omettre quelques clins d’œil au passé. Comme sa petite sœur, la R4 E-Tech est proposée avec le moteur 120 ch associé à la batterie de 40 kWh et en 150 ch avec 52 kWh, ce qui lui permet de revendiquer une autonomie de respectivement 308 et 409 km. La gamme de la Renault 4 E-Tech commence à partir de 29 990 euros pour finir à 37 490 euros.

Skoda Elroq

Fort du succès de l’Enyaq, Skoda a lancé en mars 2025 un nouveau SUV 100 % électrique, baptisé Elroq. Positionné au cœur du segment C, il offre donc une large gamme qui se conjugue avec tout de même trois niveaux de puissance et trois capacités de batterie. Selon la version choisie, le rayon d’action oscille entre 372 et 579 km. Les tarifs du Skoda Elroq débutent à 33 300 euros et peuvent atteindre jusqu’à 45 720 euros pour le haut de la gamme.