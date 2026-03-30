Skoda voit l’électrique en grand avec le Peaq

La gamme Skoda va intégrer un nouveau modèle électrique mi-2026. Il s'agit du Peaq, un SUV long de 4 874 mm pouvant accueillir jusqu’à six passagers. Sa grande batterie de 91 kWh est synonyme d’une autonomie supérieure à 600 km.

Skoda va compléter sa gamme électrique avec le SUV familial sept places Peaq. ©Skoda

Skoda s’apprête à faire le grand écart en matière d’électrique. Deux lancements majeurs sont au programme de 2026, avec d’un côté l’Epiq, un petit crossover de 4 171 mm, et de l’autre le Peaq, un grand SUV de 4 874 mm.

Le constructeur tchèque dévoilera la version définitive du deuxième cité dans le courant de l’été. En attendant cet événement, plusieurs éléments techniques sont révélés au grand jour, à commencer par l’autonomie.

Jusqu'à 600 km d'autonomie

Le Peaq dépassera les 600 km d’autonomie grâce à sa grande batterie NMC (nickel‑manganèse‑cobalt) de 91 kWh. Deux versions, 90 (propulsion) et 90x (transmission intégrale), en seront équipées. Leur vitesse de recharge, en mode rapide, atteindra respectivement 210 et 220 kW (10 à 80 % en 28 minutes).

La gamme du grand SUV sera complétée par le modèle 60 (propulsion) doté d’une batterie NMC de 63 kWh. L’autonomie annoncée est de 460 km et la vitesse de charge s’élève à 150 kW (10 à 80 % en 27 minutes). On apprend également que la vitesse maximale de cette version sera de 160 km/h, contre 180 pour les deux autres.

Reposant sur la plateforme MEB du groupe Volkswagen, le Peaq sera produit en République tchèque, dans l’usine de Mladá Boleslav. Ce qui lui ouvrira peut-être la voie à l’écoscore en France et à tous les avantages qui en découlent.

Le Peaq est donc appelé à chapeauter la gamme électrique de Skoda, vu son gabarit. Il sera d’ailleurs le seul élément à être en mesure d’accueillir au choix cinq ou sept occupants. Il sera également le plus spacieux, avec un volume de coffre de 1 010 litres en version cinq places (299 l en sept places), un frunk de 37 l sous le capot et un empattement conséquent de 2 965 mm (+174 mm par rapport au Kodiaq).

Équipements inédits

"Le Peaq est conçu pour la vraie vie : pour les familles qui ont besoin d'espace, pour les conducteurs qui recherchent la sérénité sur les longs trajets et pour tous ceux qui apprécient un style moderne sans compromis. Avec le Peaq, nous propulsons l'aventure électrique de Skoda vers de nouveaux sommets, à tous les égards", résume Klaus Zellmer, directeur général de Skoda.

Le grand SUV dispose également de son lot d’équipements dignes de son segment. Il va par exemple étrenner le toit ouvrant panoramique avec contrôle dynamique de la luminosité. Le système d'infodivertissement Android de dernière génération sera lui aussi au programme, ainsi qu’un affichage tête haute à réalité augmentée et un écran vertical de 13,6 pouces.

La gamme électrique de Skoda, après ce nouveau lancement, sera au complet. Rappelons qu’en plus de l’Epiq et du Peaq, le constructeur dispose de l’Elroq et de l’Enyaq.