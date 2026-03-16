Skoda en mode record sur son exercice 2025

Alors que de nombreux constructeurs ont dévoilé des bilans peu flatteurs pour l'exercice 2025, Skoda semble avoir fait fi de la crise.

En effet, la marque tchèque a généré un chiffre d'affaires de 30,1 milliards d'euros (+8,3 %) et un résultat opérationnel de 2,5 milliards d'euros (+8,6 %). La marge opérationnelle ressort ainsi à 8,3 %. Une valeur identique à celle dégagée en 2024. Une belle performance au vu du contexte global et de la montée en puissance de l'électrique que l'on dit moins rentable.

"En 2025, Skoda Auto a de nouveau démontré sa capacité à maintenir une croissance rentable, fondée sur un modèle économique solide et une attention constante portée aux clients", a commenté Klaus Zellmer, le patron de Skoda.

"Pour notre 130ᵉ anniversaire, nous avons atteint les niveaux de chiffre d'affaires, de résultat opérationnel et de flux de trésorerie net les plus élevés de notre histoire, dépassé le million de véhicules livrés et, pour la première fois, figuré parmi les trois constructeurs les plus vendus en Europe, notre marché principal, tout en doublant nos ventes en Inde, un marché clé pour notre développement", a-t-il poursuivi.

Skoda a donc livré 1 043 900 véhicules dans le monde (+12,7 %), dont 840 295 en Europe élargie (+9,6 %). De quoi lui permettre d'atteindre la 3e place sur ce périmètre.

La marque souligne aussi sa performance sur le marché des véhicules électriques et PHEV avec des livraisons en hausse de 117,5 %, pour atteindre 218 700 unités (174 900 VE et 43 800 PHEV). En attendant l'Epiq, un SUV BEV du segment B, l'Elroq a été le deuxième VE le plus vendu en Europe.

Le reste du monde a aussi tiré la performance de Skoda. Le constructeur vient de débuter la production des Kushaq et Slavia au Vietnam, ce qui a logiquement fait décoller les ventes.

L'Inde est aussi, et le sera de plus en plus, un pilier de la croissance internationale voulue par Skoda. Le Kylaq, un SUV de moins de 4 m produit localement, a tiré les ventes qui ont atteint 70 600 unités (+96,1 %) dans le pays.