Skoda a renoué avec le million de livraisons en 2025

Les livraisons de Skoda sont repassées au-dessus du million de voitures en 2025, ce qui n’était plus arrivé depuis 2020. Un cap symbolique qui confirme les bonnes dispositions actuelles de la marque tchèque.

La Skoda Octavia est restée le modèle phare de la marque en 2025. ©Skoda

Le record de 2018 n’est pas tombé, mais Skoda confirme son statut de marque en forme du groupe Volkswagen, avec Cupra. En 2025, le constructeur tchèque a livré 1 043 900 voitures dans le monde, un volume supérieur de 12,7 % à celui de 2024. Surtout, il repasse pour la première fois au-dessus du million d’unités, ce qui n’était plus arrivé depuis 2020. Quant au record de 2018, à 1 253 700 immatriculations, il attendra.

C’est en Europe que continue à se concentrer l’essentiel de l’activité. Skoda y a livré 836 200 voitures, à +9,9 %. De quoi revendiquer la troisième place au classement des marques. L’Allemagne, avec 211 100 livraisons (+12,8 %), est arrivée en tête des pays sur le Vieux Continent, devant la République tchèque (91 800, +8,7 %), le Royaume-Uni (83 300, +5,9 %), la Pologne (65 200, +6,2 %) et la France (50 800, +13,8 %).

Montée en puissance à l'international

L’internationalisation entamée récemment commence également à porter ses fruits. Skoda a livré 70 600 voitures en Inde, 45 100 en Turquie, 6 000 au Maroc ou encore 5 300 en Égypte, à chaque fois avec des progressions significatives. Seule la Chine lui résiste, avec 15 000 unités, à -14,5 %.

"Nos livraisons mondiales à nos clients ont considérablement augmenté, l'Octavia étant une fois de plus en tête de notre gamme avec plus de 190 000 livraisons, se félicite Martin Jahn, membre du conseil d'administration chargé des ventes et du marketing. En Europe, nous avons remporté un grand succès dans l'ensemble, en particulier avec nos nouveaux modèles électriques Enyaq et Elroq."

L'Octavia en tête

Au niveau des modèles, derrière l’indéboulonnable Octavia, on trouve le Kodiaq (130 400), le Kamiq (125 900), la Fabia (119 100), le Karoq (102 600), l’Elroq (95 300), la gamme Eynaq (79 600) et la Superb (75 900). Concernant les modèles électriques et hybrides rechargeables, leurs livraisons ont bondi de 117,5 %, à 218 700 unités. À eux seuls, les modèles électriques ont représenté près de 175 000 voitures, avec une pointe à 51 000 unités en Allemagne.

"Pour l'avenir, nous sommes impatients de poursuivre sur cette lancée avec les premières mondiales de deux tout nouveaux modèles entièrement électriques : le SUV urbain Epiq et le Peaq à sept places, notre nouveau modèle phare. Ces véhicules doubleront notre gamme de véhicules entièrement électriques et rendront la mobilité électrique encore plus accessible", assure Klaus Zellmer, PDG de Skoda. L’Epiq sera présenté au premier semestre 2026, suivi du Peaq dans le courant de l’été.