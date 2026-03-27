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Constructeurs

Skoda tourne le dos au marché chinois

Publié le 27 mars 2026

Par Jean-Baptiste Kapela
2 min de lecture
Confronté à une chute brutale de ses ventes et à une rude concurrence en Chine, le constructeur tchèque Skoda actera son retrait du pays en 2026.
skoda chine
Skoda a annoncé qu’elle se retirait du marché chinois courant 2026. ©AdobeStock/bilanol

Skoda se coupe du plus grand marché automobile du monde. La marque du groupe Volkswagen a en effet annoncé qu’elle se retirait du marché chinois courant 2026, en raison du rythme de la transition vers les véhicules électriques, indique l’entreprise dans un communiqué.

 

Pour Skoda, la Chine a pourtant longtemps été l’un de ses marchés les plus importants, avec plus de 300 000 livraisons entre 2016 et 2018, selon Reuters. Néanmoins, ses ventes ont drastiquement chuté, dégringolant à 15 000 unités en 2025.

 

Skoda en mode record sur son exercice 2025

 

Dans l’empire du Milieu, la concurrence est rude et les constructeurs étrangers doivent faire face à une intense compétition avec les acteurs locaux, en avance sur les voitures électriques. Pour pallier cette situation, l’entreprise tchèque a annoncé qu’elle souhaitait se concentrer sur sa présence sur le marché indien et en Asie du Sud-Est, où elle perçoit des relais de croissance.

 

Comme le signale Reuters, c’est le site d’information tchèque E15 qui a annoncé en premier ce retrait. Skoda précise par ailleurs que les services après-vente devraient se poursuivre en Chine.

 

Précisons que Volkswagen a longtemps été l’un des constructeurs les plus importants dans le pays. Mais le groupe allemand subit également la concurrence d’acteurs comme BYD ou encore Geely, qui ont dépassé les constructeurs traditionnels en volume de ventes.

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