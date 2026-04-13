L'exportation des véhicules électriques chinois a doublé en mars 2026

Les exportations de voitures électriques chinoises ont augmenté de 100 % en mars sur un an, selon des chiffres publiés le 9 avril 2026 par la Fédération chinoise des constructeurs de voitures individuelles (CPCA). Le mois dernier, quelque 183 000 voitures entièrement électriques ont ainsi été exportées depuis la Chine.

Sur le créneau des hybrides rechargeables (PHEV), le bond est encore plus spectaculaire, avec 154 000 véhicules exportés en mars (+199,7 % sur un an). "En raison de la hausse des prix du pétrole, les voitures hybrides rechargeables chinoises gagnent considérablement en popularité à l'échelle mondiale", a affirmé Cui Dongshu, secrétaire général de la CPCA, lors d'une conférence en ligne.

"Sur les marchés du Sud global, nous avons affiché de très belles performances, en particulier en Asie du Sud-Est et en Amérique centrale et du Sud, où nos bonnes performances ont été un moteur majeur de la croissance des exportations", a-t-il souligné. Il a estimé que la faiblesse relative de la demande en Chine poussait davantage d'entreprises chinoises à se tourner vers les marchés étrangers.

Symbole de la percée chinoise dans les véhicules électriques, BYD est passé devant l'américain Tesla en tant que premier constructeur mondial sur ce créneau. (avec AFP).