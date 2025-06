Kering officialise l'arrivée de Luca de Meo

Sans surprise, Kering a confirmé l'arrivée de Luca de Meo à sa direction générale. Il prendra son poste le 15 septembre 2025. Un nouveau défi l'attend pour relancer le groupe de luxe et sa marque Gucci en difficulté.

Luca de Meo deviendra directeur général de Kering le 15 septembre 2025. ©Renault

C'est presque un retour aux sources pour Luca de Meo. En effet, l'italien natif de Milan va notamment diriger la marque Gucci, elle aussi milanaise.

Le groupe de luxe français Kering a confirmé son arrivée le 15 septembre 2025 à la direction générale de l'entreprise, un poste créé pour l'occasion. La présidence étant assurée par François-Henri Pinault, PDG jusqu'ici.

"Dès 2023, j'ai engagé une réflexion sur l'évolution de la gouvernance du groupe. C'est dans ce cadre que j'ai rencontré Luca de Meo", indique François-Henri Pinault dans le communiqué.

"Le courant est tout de suite passé entre nous. [...] parmi tous les candidats que j'ai rencontrés, Luca de Meo est clairement sorti du lot", a raconté François-Henri Pinault lors d'un point avec les analystes, assurant ne pas recruter "un pompier".

"Son expérience à la tête d'un groupe international coté, sa compréhension fine des marques, son sens d'une culture d'entreprise forte et respectueuse m'ont convaincu qu'il était le dirigeant que je recherchais pour insuffler une nouvelle vision et piloter ce chapitre de l'histoire de notre groupe", a encore indiqué François-Henri Pinault.

Relancer la marque Gucci

Luca de Meo va donc arriver à la tête d'un groupe qui n'est pas au mieux. Sa valorisation en Bourse a baissé de 19 % depuis le début de l'année. Les résultats sont plombés par la mauvaise passe de sa marque phare Gucci, qui représente 44 % du chiffre d'affaires de Kering qui s'est établi à 17,19 milliards en 2024, en baisse de 12 %.

"Nous pensons que M. de Meo (...) en tant qu'outsider, sera plus enclin à prendre des décisions difficiles et à donner de la profondeur à l'équipe actuelle", ont souligné les analystes de RBC Capital Markets.

"Il apporte une compétence reconnue à combiner avec sa maîtrise des coûts et du marketing efficaces et, ce qui est peut-être encore plus important, un talent à monter des équipes très performantes", saluent les analystes de Natixis.

Luca de Meo ne craint pas les crises : il est arrivé à la tête de Renault en 2020 dans le sillage de l'affaire de son ex-dirigeant Carlos Ghosn, entre chute des ventes et cadres dépités qui claquaient la porte.

"J'aborde ce nouveau défi professionnel avec enthousiasme, curiosité et confiance"

"J'aborde ce nouveau défi professionnel avec enthousiasme, curiosité et confiance, porté par la puissance des marques et le savoir-faire des équipes", commente dans le communiqué Luca de Meo.

Si les analystes ont salué son arrivée chez Kering, ils ont aussi souligné son manque d'expérience dans le secteur du luxe. "Le redressement des marques de luxe est devenu plus complexe, plus long, plus coûteux et beaucoup moins favorable au marché ces dernières années", estiment ainsi les analystes de Citi.

Après plusieurs années fastueuses post-Covid, le secteur du luxe fait face depuis 2024 à des vents contraires sur ses deux principaux marchés, avec une reprise qui se fait attendre en Chine et la menace des droits de douane accrus aux États-Unis. (avec AFP)