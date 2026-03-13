Présidence de Mobilians : trois candidats en lice

Après plus de dix ans à la tête du Conseil national des professions de l’automobile (CNPA), devenu Mobilians, Francis Bartholomé s’apprête à passer la main. Le président du syndicat cédera son siège en juin prochain, ouvrant la voie à une succession inédite.

Le 12 mars 2026, à l’occasion de l’assemblée générale élective de la région Île-de-France et de ses départements, les trois candidats en lice pour la présidence nationale – Denis Bernier, Marc Bruschet et Virginie de Pierrepont (par ordre alphabétique) – ont présenté leur profession de foi. Une première pour cette élection qui voit plusieurs prétendants briguer simultanément la tête de l’organisation.

Denis Bernier, fin connaisseur des régions

Denis Bernier, président du groupe de distribution éponyme, distributeur multimarque à l'ouest de l'Île-de-France et dans le Centre-Val de Loire, a depuis de nombreuses années une forte implication associative dans le monde de la distribution. Dans un premier temps, il a commencé comme délégué de région chez Peugeot pour intégrer le directoire du groupement des concessionnaires entre 2013 et 2016. Il est ensuite devenu membre du conseil des sages puis du conseil stratégique et de surveillance un an après, et ce, jusqu'à aujourd'hui.

En 2017, il rejoint le syndicat en devenant président de la région Centre-Val de Loire, rôle dans lequel il a représenté les entreprises de la distribution et des services auprès des pouvoirs publics et des instances nationales de la profession. Cette activité l'a amené à être nommé au poste de président du Conseil des territoires en 2022, une instance nationale créée pour renforcer le poids des régions dans la gouvernance de l'organisation.

En parallèle, en 2023, il relance le groupement des distributeurs Toyota et en prend la présidence début 2024 pour un mandat de deux ans. Il a ainsi piloté la relance et la restructuration du groupement.

"Depuis la création de mon groupe, je n'ai fait que m'adapter à des vents contraires, a-t-il présenté en préambule. Je me sens donc prêt à continuer à les affronter. Cela fait aujourd'hui huit ans que je me suis engagé au sein de Mobilians et j'ai structuré mes affaires pour donner du temps au syndicat."

Il compte s'appuyer sur les élus et les territoires pour mener à bien la transformation de Mobilians. "Ces derniers ont besoin de plus de moyens pour réaliser leurs missions locales, pour renforcer le nombre d'adhérents." Il souhaite structurer les métiers, développer les différentes branches de Mobilians et apporter "un peu plus de démocratie" dans les prises de décisions.

Marc Bruschet, à la tête de la branche des concessionnaires depuis quatre ans

Distributeur Opel et BMW dans le sud de la France, Marc Bruschet est l’actuel président de la branche des distributeurs de véhicules particuliers au sein de Mobilians. Diplômé de Sciences Po, il a été banquier pendant dix ans avant de se lancer avec son père dans la distribution automobile à Marseille (13), il y a trente ans. Il a été président du groupement des concessionnaires Opel pendant de nombreuses années avant de céder sa place en 2020. Depuis 2019, il est à la présidence de la branche des concessionnaires VP du CNPA.

"J'ai une conviction forte, a-t-il martelé. La conviction qu'une tempête est en train de s'abattre sur le monde automobile portée par la voiture électrique, les constructeurs chinois, la réglementation… Ce qui se joue actuellement, c'est la survie de nos activités et, face à cette profonde remise en cause, Mobilians doit réagir. Le syndicat doit mieux comprendre les enjeux et repenser ses missions."

Il entend notamment s’appuyer sur le calendrier des élections nationales de 2027 pour imposer la question de la mobilité dans le débat public et, en particulier, faire évoluer ce qu’il qualifie de "fiscalité punitive". Il a également souligné que le prochain mandat à la présidence de Mobilians (2026-2030) interviendra à un moment charnière, marqué par de profondes évolutions de la réglementation européenne. "Notre filière a de l’avenir et, même si nos produits et nos services évoluent, ils resteront indispensables", a-t-il conclu.

Virginie de Pierrepont, au service de la formation

Virginie de Pierrepont est engagée dans les domaines de la représentation professionnelle et de la formation. Après avoir présidé l’Association nationale pour la formation automobile (ANFA), jusqu'en 2017, elle prend la tête du Groupement national pour la formation automobile (GNFA) en 2019. Un poste qui l'a obligée à quitter son activité de concessionnaire pour s’y consacrer pleinement.

Diplômée ingénieure, elle débute sa carrière dans l’intérim, notamment pour Peugeot. En 1998, elle rejoint la marque au Lion comme responsable régionale pièces et services pour le nord de la France, avant d’occuper plusieurs fonctions au sein du réseau, notamment comme cheffe après-vente.

En 2005, elle rachète avec son mari une concession Peugeot à Saint-Dizier (52), puis une seconde à Bar-le-Duc (55), développée ensuite avec l’enseigne Volkswagen. Parallèlement, elle s’engage dans les organisations professionnelles, notamment au CNPA et au GAAC, où elle accède à des responsabilités nationales.

"Dans le but de pérenniser nos entreprises, mon programme repose sur un mot d'ordre : l'accélération", a-t-elle présenté. Elle souhaite renforcer le leadership de Mobilians, choisir les combats et s'y tenir, valoriser les métiers et les accompagner dans leur développement, consolider les territoires, apporter des services complémentaires aux adhérents et développer l'activité de Mobilians vers plus de mixité et de diversité. Elle compte également redonner du pouvoir aux élus. "Je souhaite devenir présidente de tous les élus, de tous les territoires, de tous les métiers et de tous les combats", a-t-elle conclu.

Des enjeux importants

Le prochain président, ou présidente, de Mobilians héritera d’un mandat marqué par de profondes mutations du secteur. Premier chantier : accompagner la transition énergétique et l’électrification du parc, tout en veillant à préserver l’accessibilité économique de la mobilité pour les automobilistes. La filière insiste notamment sur la nécessité d’une transition réaliste et socialement soutenable.

Autre enjeu majeur : l’adaptation des réseaux de distribution et d’après-vente aux nouvelles technologies, qu’il s’agisse des compétences liées aux véhicules électriques, du développement du marché de l’occasion ou des infrastructures de recharge.

Le futur dirigeant devra aussi défendre les intérêts des entreprises du secteur face aux décisions européennes, notamment sur les normes CO₂ et l’avenir du moteur thermique. Enfin, il lui faudra préserver le maillage territorial des services automobiles, certaines activités, comme les stations-service indépendantes, à titre d'exemple, étant fragilisées par la transformation du marché.

Stéphane Haddadj, président de l'Île-de-France

Cette assemblée générale a également été l'occasion d'élire le nouveau président de l'Île-de-France, la plus grande région au sein de Mobilians, Stéphane Haddadj. À la tête d'une entreprise familiale fondée en 1969, ce dernier est concessionnaire Honda Motorcycle et Kawasaki dans les Hauts-de-Seine (92).