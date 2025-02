Le spécialiste des infrastructures de recharge rapide vient d'installer la millième borne de son réseau dans l'Hexagone. Les conducteurs de véhicules électriques peuvent désormais trouver une station Ionity équipée de bornes haute puissance de 350 kW tous les 150 kilomètres maximum.

Ionity a posé sa 1 000e borne de recharge en France, à Bessoncourt (90). ©Ionity

À Bessoncourt (90), Ionity franchit le cap des 1 000 bornes de recharge en France. Une étape importante pour l’installateur de stations de recharge rapide spécialisé dans les infrastructures haute puissance en Europe qui compte à présent 168 stations dans l’Hexagone. Connu pour sa forte présence sur les autoroutes, Ionity accélère dorénavant dans les zones urbaines et périurbaines en annonçant investir dans ces secteurs dans les prochaines années.

"Notre objectif est de renforcer les infrastructures dans les marchés stratégiques, comme la France, et d’accélérer la transition vers une mobilité durable", conclut Jeroen van Tilburg, directeur général de Ionity. À l’échelle européenne, en novembre 2024, le réseau Ionity comptait plus de 690 stations de recharge et plus de 4 400 points de recharge dans 24 pays.

Un futur axé sur les zones périurbaines

L’entreprise ambitionne de "répondre aux besoins croissants de recharge quotidienne". L’installateur de bornes compte développer les stations hybrides. Cela consiste à installer des stations entre les "axes autoroutiers et les espaces urbains", en passant par le biais des zones commerciales et en nouant des liens avec les enseignes de grande distribution, par exemple.

À noter que la station de Bessoncourt qui accueille la 1 000e borne Ionity est située dans une zone commerciale qui en compte douze au total. De manière générale, la coentreprise précise que les conducteurs de véhicules électriques se trouvent tous à 150 km maximum de l’une de ces stations. Ces dernières étant toutes équipées de bornes de recharge ultrarapide de 350 kW, approvisionnées en énergie renouvelable selon Ionity.

Notons par ailleurs que l’installateur de bornes proposera une nouvelle version de son application en 2025. Des fonctionnalités seront ajoutées, comme la planification d’itinéraire optimisée et la gestion de la recharge. Selon l’entreprise, les utilisations de stations Ionity ont augmenté de 68 % en 2024.