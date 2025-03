Le spécialiste de la recharge ultrarapide (supérieure à 150 kW) propose une offre destinée aux flottes. Appelée Ionity Fleet, elle permet aux entreprises d’accéder aux bornes du réseau de la société britannique via une carte RFID à un tarif compétitif.

Ionity lance une offre dédiée aux flottes d'entreprise baptisée Ionity Fleet. ©Ionity

Connue pour ses bornes de recharge ultrarapide sur autoroute, Ionity lance cette fois-ci une offre à destination des flottes. Avec son service baptisé Ionity Fleet, la coentreprise de BMW, Mercedes-Benz, Ford et Porsche propose des tarifs "compétitifs" et des modèles de facturation "flexible". Ionity s’engage ainsi à prendre en charge la gestion et la facturation, centralisées pour permettre aux entreprises d’avoir une meilleure visibilité sur leurs dépenses.

"Nous constatons une forte augmentation de la demande pour des solutions de flottes électriques, à mesure que de plus en plus d’entreprises s’engagent dans une mobilité durable. Nous sommes fiers d’accompagner cette transition avec une solution de recharge efficace et évolutive, parfaitement adaptée aux besoins de ce marché en pleine expansion", s’enthousiasme Simon Oetter, responsable CPO BtoB chez Ionity.

Une carte RFID pour simplifier la recharge

Par ailleurs, la coentreprise propose aux flottes une carte RFID permettant d’accéder "instantanément et sans contrainte" à toutes les stations Ionity d'Europe. Les salariés en possession de cette carte n’auront donc plus besoin de se connecter ou de s’identifier pour se recharger. "Il suffit de passer la carte pour lancer la recharge", précise Ionity dans son communiqué.

Ionity précise que son offre s’adapte aux entreprises de toute taille. Les sociétés qui disposent d’une flotte de plus de 250 véhicules ont donc la possibilité de personnaliser la carte aux couleurs de leur marque. L’offre est compatible sur les 4 800 points de recharge de 350 kW dans les 24 pays du réseau. Pour accéder à l’offre, les entreprises peuvent dès aujourd’hui s’inscrire sur le site de Ionity.