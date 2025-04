Jaguar Land Rover peut s’inquiéter des droits de douane américains

Jaguar Land Rover vient de dévoiler les chiffres de ventes de son exercice fiscal décalé. Le constructeur a écoulé 400 898 modèles (+0,1 %), dont 32,2 % en Amérique du Nord. Les droits de douane américains ne sont vraiment pas une bonne nouvelle pour JLR.

Le Range Rover Sport, avec 79 862 unités (+19,7 %), est la meilleure vente de JLR durant son exercice fiscal 2024/2025. ©JLR

L'année 2025 va être très compliquée pour JLR. En plus de n'avoir quasiment plus de Jaguar à vendre, en attendant le retour de la marque en 2026, le reste des marques (Range Rover, Defender et Discovery) va sans doute être pénalisé par les droits de douane américains.

Tous ces modèles sont importés aux États-Unis, souvent au départ du Royaume-Uni, et le marché nord-américain est un très gros débouché pour le constructeur, puisqu'il a représenté 32,2 % des ventes de son dernier exercice.

Ainsi, en 2024/2025 (exercice clos fin mars 2024), JLR a livré 128 988 modèles en Amérique du Nord, sur les 400 898 comptabilisés sur douze mois (+0,1 %).

Les États-Unis et l'Amérique du Nord sont donc, et de loin, le plus gros marché de JLR, devant le Royaume-Uni (82 432 ; +0,1 %), l'Europe (71 746 ; -11,2 %), la Chine (47 186 ; -10,2 %) et le reste du monde (70 546 ; -11,7 %).

Une situation qui explique la relative prudence de JLR face à l'augmentation des droits de douane américains. Le constructeur vient en effet d'annoncer la suspension des expéditions vers les États-Unis pour ce mois d'avril 2025.

"Les États-Unis sont un marché important pour les marques de luxe de JLR. Pendant que nous œuvrons à répondre aux nouvelles conditions commerciales avec nos partenaires, nous mettons en œuvre des actions à court terme, notamment une pause des expéditions en avril", a indiqué un porte-parole du groupe dans une déclaration transmise à l'AFP.

Ranger Rover tire le groupe JLR

Plus largement, pour son année fiscale 2024/2025, JLR a donc vendu 400 898 véhicules (+0,1 %). Range Rover est en tête du classement par marque avec 224 606 unités (+11,6 %), devant Defender (115 404 ; +0,7 %), Discovery (34 026 ; -5,8 %) et Jaguar (26 862 ; -45,8 %).

Pour Range Rover, le Range Rover Sport domine le mix avec 79 862 unités (+19,7 %) devant le Range Rover "classique" avec 76 715 (+8,9 %).

Chez Jaguar, les deux modèles encore produits, les F-Pace et i-Pace, ont respectivement représenté 13 583 (-47,2 %) et 7 862 unités (+45 %).