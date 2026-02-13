Peugeot à l’heure de la direction électronique et du volant rectangulaire

Dès 2027, Peugeot proposera son premier modèle, la nouvelle 208, doté d’une direction Steer-By-Wire. L’électronique pourra alors remplacer la traditionnelle colonne de direction, au choix du client. Cette technologie s’accompagnera d’un volant rectangulaire : l'Hypersquare.

Le concept Polygon de Peugeot a livré un aperçu du volant rectangulaire voué à être commercialisé dès 2027. ©Peugeot

Les innovations techniques, en dehors des batteries, se font relativement rares dans le monde automobile, depuis que l’électrique a absorbé tous les budgets de développement. Il arrive toutefois qu’émergent quelques initiatives.

La direction Steer-By-Wire couplée à un volant rectangulaire, un dispositif signé Stellantis et plus particulièrement Peugeot, entre dans cette dernière catégorie. Il verra le jour en 2027, avec le lancement de la nouvelle 208. D'autres modèles d'autres marques du groupe pourraient en bénéficier également à l'avenir.

Concept Polygon

Ce binôme technique a été mis à l’honneur sur le concept Polygon dévoilé en novembre 2025. Un concept qui préfigure la future citadine de la marque au lion. "Il s’agit d’un laboratoire d’idées voué à montrer notre vision future du plaisir de conduire, dans une voiture compacte", résume Aude Brille, directrice marketing de Peugeot France.

La direction électronique et le volant rectangulaire sont les deux éléments qui, à coup sûr, seront présents sur la future version de série. Une décision actée par Peugeot, officialisée lors des premiers essais presse, bien en amont de la commercialisation.

L’une des premières précisions apportées par la marque est que la direction classique ne va pas disparaître. Les deux systèmes vont cohabiter sur la future 208. Le choix de la direction, à colonne ou électronique, reviendra au client, en fonction des finitions.

Le coût de la direction Steer-By-Wire n’est, à ce stade, pas communiqué. Mais Peugeot n’entend pas occulter les chances de cette technologie avec des tarifs prohibitifs, d'autant plus que le lancement se fait sur un modèle compact où le facteur prix est important.

Développement avec JTEKT

Les premières réflexions de la marque remontent à 2017. La direction électronique, que certains constructeurs ont déjà déployée sur quelques modèles, a ici été codéveloppée avec l’équipementier japonais JTEKT.

Le premier bénéfice du système Steer-By-Wire est la suppression de la colonne de direction. Il n’y a plus de liaison mécanique avec les roues. Des câbles et des moteurs électriques prennent le relais.

"Cela procure un gain de place qui nous permet de repenser l’aménagement intérieur du véhicule", affirme Pierre-Yves Etienney, directeur de la synthèse client. Cela se vérifie sur le concept Polygon, reste à savoir comment cela se traduira sur la future 208, qui sera encore une fois proposée également avec une direction classique.

L’autre intérêt du système est qu’il permet de jouer sur la démultiplication de la direction en fonction de la vitesse. Il n’y a plus besoin de faire deux ou trois tours de volant, la rotation maximale est ici de 170° dans chaque sens, soit un demi-tour de volant. Que ce soit à petite ou haute vitesse, l’action sur le volant est minime.

Volant rectangulaire

Nous avons pu tester le dispositif sur un modèle de série, en l’occurrence un Peugeot 2008. Le résultat est intéressant mais la prise en main nécessite un petit temps d’adaptation. Une remarque qui vaut surtout pour le volant rectangulaire, l’Hypersquare, que Peugeot entend associer à sa direction électronique.

L’objet n’est pas commun et vient bousculer nos habitudes de placement des mains. Ce test s’est toutefois limité à un roulage à vitesse très réduite dans un hangar. Nous n’avons pu prendre la route et circuler au milieu du trafic. Mais la première sensation se révèle plutôt bonne. Pour certains, l’ensemble relèvera plus du gadget. D’autres y verront une nouvelle expérience de conduite.

À noter que le volant sera doté de quatre alvéoles regroupant à gauche les raccourcis pour les aides à la conduite et à droite toutes les fonctions d’infodivertissement et de navigation. Peugeot n’entend pas supprimer les commodos pour les essuie-glaces et les phares.

Des palettes pourraient également être apposées au dos du volant, pour doser la récupération d’énergie sur les modèles électriques par exemple. Signalons enfin que le volant, élément de base du futur i-cockpit de Peugeot, restera réglable en hauteur et en profondeur et sera évidemment doté d’un airbag.