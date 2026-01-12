Alain Favey, Peugeot : "L’adoption de l’électrique va prendre plus de temps que prévu"

Le Journal des Flottes : La nouvelle 408 est la grosse nouveauté de Peugeot au salon de Bruxelles 2026. Parlez-nous de cette voiture.

Alain Favey : Nous sommes très contents de débuter l’année 2026 avec la présentation de la nouvelle 408. C’est un restylage très réussi et surtout très visible, avec une face avant qui est maintenant cohérente avec celle de la nouvelle 308, lancée en fin d’année 2025. Mais il y a aussi cette face arrière inédite, illuminée en rouge, qui donne une personnalité nouvelle à la voiture. La 408 reste malheureusement encore trop méconnue par rapport au reste de notre gamme. Pourtant, elle représente parfaitement ce que doit être une Peugeot, une voiture avec un design plein de panache et qui offre du confort et de belles sensations de conduite.

JDF : À quels types de clients s'adresse-t-elle ?

A.F. : La Peugeot 408 s’adresse à des clients qui souhaitent rouler en berline mais avec certains avantages du SUV. Elle dispose en effet d’une position de conduite assez haute, caractéristique de ce type de véhicules. D’ailleurs, le pays où la voiture se vend le mieux est la Turquie et c’est un pays où la 408 a été clairement lancée comme un SUV. Nous avons également arrêté la commercialisation de la 508 il y a quelques mois et cette clientèle du segment D va probablement se rediriger vers la 408. Cette dernière mesure 4,7 m de long et elle est donc tout à fait crédible en tant qu’alternative à la 508.

JDF : Peugeot a terminé l'année 2025 avec un total de 221 001 immatriculations en France, dans un marché en recul de 5 %. Quelle est votre réaction ?

A.F. : Nous sommes très satisfaits de notre bilan en France en 2025. Il s’agissait pour nous d’une année de transition, au même titre que celle à venir, avec quelques restylages mais pas de réelles nouveautés au niveau du produit. La prochaine grosse nouveauté pour Peugeot sera en 2027, avec le lancement de la future e-208. En 2025, nous sommes parvenus à ne pas dégrader notre part de marché, qui est restée stable à 13,5 % en VP et qui a progressé sur le VU pour atteindre 18,5 %. C’est donc une plutôt belle performance.

Peugeot est leader de l'hybride en France et deuxième en Europe derrière Toyota

JDF : Quel est votre constat sur les ventes de véhicules 100 % électriques ?

A.F. : Nous sommes conscients que la concurrence reste très forte sur le marché de l’électrique. Mais la croissance sur ce marché n’est pas aussi forte qu’attendu. Chez Peugeot, nous sommes donc très contents d’avoir opté pour une approche multi-énergie afin de proposer une alternative 100 % électrique à l’ensemble des modèles de notre gamme, aussi bien en VP qu’en VU. Le client a donc le choix entre différents types de motorisations et s’il lui arrive de se diriger vers une offre 100 % électrique, il est aujourd’hui plus courant qu’il s’oriente vers de l’hybride. Peugeot est d’ailleurs leader de l’hybride en France et deuxième en Europe derrière Toyota, au cumul de toutes les différentes formes d’hybridation.

JDF : Les annonces faites par Bruxelles en décembre 2025 sur un assouplissement de l’interdiction de vendre des voitures thermiques neuves dans l'Union européenne après 2035 ont-elles impacté votre stratégie ?

A.F. : Avant même les annonces faites par la Commission européenne, nous avions déjà décidé en 2025 de revoir notre stratégie qui visait à arrêter le lancement de nouveaux véhicules thermiques après 2030. Car nous voyons que l’adoption de l’électrique va prendre plus de temps que prévu. Cependant, nous restons pleinement engagés dans la voie de l’électrique et la décarbonation de la mobilité, il n’y a aucun doute là-dessus. Mais 2030, c’est trop tôt ! Nous allons donc devoir continuer à proposer des alternatives à l’électrique au-delà de cette date.

En 2025, nous avons offert la possibilité à nos distributeurs d'avoir un buy back central

JDF : La deuxième édition du leasing social est bientôt terminée. Quelles conclusions pouvez-vous en tirer ?

A.F. : Sur les 50 000 immatriculations de l’édition 2025 du leasing social, Peugeot a immatriculé 12 500 voitures électriques, soit 25 % du total. La Peugeot e-2008 est par ailleurs la voiture que nous avons le plus vendue lors de cette édition du leasing social. Mais le marché du véhicule électrique d’occasion reste un sujet, notamment lorsqu’il s’agit du retour des voitures du leasing social. Notre rôle en tant que constructeur est d’être aux côtés de nos concessionnaires lorsque cela va arriver. En 2025, nous avons donc offert la possibilité à nos distributeurs d’avoir un buy back central. C’est-à-dire que Peugeot s’engage à racheter la voiture si le concessionnaire décide de ne pas la garder. Nous contrôlerons donc nous-mêmes le retour de ces voitures sur le marché de l’occasion dans trois ans.

JDF : De nombreux gestionnaires de flottes remontent des délais de livraison supérieurs à un an pour le Peugeot e-3008 Long Range. Y a-t-il des perspectives d'amélioration de prévues ?

A.F. : La demande sur les Peugeot e-3008 et e-5008 Long Range a dépassé la capacité actuelle de l’usine ACC de Douvrin (62), là où sont fabriquées les batteries des véhicules. Nous avons en effet un portefeuille de commandes très élevé et des délais de livraison qui sont trop longs. Stellantis, qui est l’un des trois propriétaires d’ACC avec Mercedes-Benz et TotalEnergies, surveille donc de très près la montée en cadence de l’usine ACC de Douvrin. La situation va donc s’améliorer, mais il est cependant difficile de dire quand cela sera précisément le cas.

JDF : Après le restylage de la 408, y aura-t-il d'autres nouveautés Peugeot au cours de l'année 2026 ?

A.F. : Restylée en fin d’année 2025, la nouvelle Peugeot 308 en est encore à son lancement. La nouvelle 408 sera quant à elle lancée vers le mois d’avril 2026. En deuxième partie d’année, il y aura aussi la Peugeot e-208 GTi avec l’ouverture des commandes prévue pour fin 2026. Mais nous allons également continuer à communiquer en préparation du lancement de la future Peugeot e-208 qui interviendra en 2027, notamment en ce qui concerne l’hypersquare.