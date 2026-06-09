Stellantis va aussi investir plus d’un milliard d’euros en Allemagne

À l’instar de la France, l’Allemagne va elle aussi bénéficier d’un investissement de plus d’un milliard d’euros de la part de Stellantis d’ici à 2030. Un effort financier qui va bénéficier directement à Opel, seule entité allemande du groupe dirigé par Antonio Filosa.

La marque au Blitz a notamment obtenu le feu vert pour produire la prochaine génération de l’Astra dans son usine historique de Rüsselsheim. Un modèle qui sera basé sur la nouvelle plateforme STLA One.

"L’investissement dans la production de la prochaine génération d’Astra à Rüsselsheim souligne l’importance que Stellantis accorde à l’Allemagne et à Opel", déclare Emanuele Cappellano, directeur des opérations de Stellantis pour l’Europe élargie.

Nouveau siège social

Florian Huettl, directeur général d’Opel, se dit pour sa part "ravi que Rüsselsheim reste le berceau de l’Astra". "Cet investissement, ajoute-t-il, est un signe clair qu’avec nos partenaires sociaux, nous pouvons parvenir à des accords bénéfiques pour toutes les parties prenantes."

La future Astra fait partie des quatre nouveaux modèles minimum prévus pour Opel d’ici à 2030. La marque pourra également compter sur une nouvelle génération de la Corsa ainsi que sur un SUV compact développé avec Leapmotor. Ce dernier sera produit à Saragosse, en Espagne, à compter de 2028.

L’investissement annoncé concerne également la construction en cours du nouveau siège social mondial d’Opel, toujours à Rüsselsheim, qui fera également office de quartier général pour Stellantis Allemagne.