Gaël Colin prend la direction opérationnelle de JFC Mary

Après avoir passé plus de la moitié de sa vie à l'étranger pour le compte de PSA puis de Stellantis, Gaël Colin pose définitivement ses valises en France. Il mettra cette fois son expérience au service du groupe JFC Mary dont il devient le directeur opérationnel.

Gaël Colin, directeur opérationnel du groupe JFC Mary Automobiles. ©JFC Mary

Gaël Colin passe de constructeur à distributeur. Après avoir travaillé durant près de trente ans pour le compte de PSA puis de Stellantis, et ce, dans plusieurs pays du monde, l'homme de 55 ans rejoint JFC Mary en qualité de directeur opérationnel, a-t-on appris le 10 janvier 2025.

Installé en Normandie depuis son retour dans l'Hexagone, Gaël Colin fera profiter le groupe de distribution localisé à Rouen (76) de ses trente années d'expérience. Il reportera directement à Christophe Bergerand, directeur général de JFC Mary. Rappelons que ce dernier fut, lui aussi, un cadre de PSA pendant près de deux décennies avant d'être recruté par François Mary, le président.

Lors de sa carrière chez PSA et Stellantis, Gaël Colin a participé à plusieurs chantiers structurants. Il a joué un rôle dans l'implémentation de PlanetVO en 2002. Il a ensuite introduit, en 2013, un système d’avis clients sur le site internet du constructeur. PSA lui doit aussi une participation à la création de la division dédiée aux services connectés et outils de gestion de flotte. Enfin, en 2023, il a contribué à développer Garantie Allure Care chez Peugeot.

Le groupe JFC Mary Automobiles distribue à ce jour quinze marques, dont Peugeot, Citroën, DS, Opel, Renault, Dacia, Hyundai, MG et Volvo notamment. Le groupe compte aussi des marques de motos. La plaque s'étend de la Manche à l'Aisne en passant par l'Eure-et-Loir et le Pas-de-Calais. En 2023, il a immatriculé plus de 22 300 voitures neuves.