Hyundai est prêt pour le leasing social

Alors que le coup d'envoi de la saison 3 du leasing social sera officiellement donné le 16 juillet 2026, Hyundai fourbit ses armes. La marque sud-coréenne va en effet proposer deux modèles.

Le fer de lance sera l'Inter, en version cinq places, à partir de 139 euros par mois. Le modèle est équipé d'une batterie de 42 kWh lui autorisant une autonomie WLTP de 369 km. Le contrat de LLD court sur 37 mois et 45 000 km.

Pour le Kona, Hyundai propose un loyer de 189 euros par mois pour un contrat de 37 mois et 45 000 km. Le SUV, pouvant offrir jusqu'à 514 km d'autonomie, dispose d'une batterie de 48 kWh.

Les VE représentent 37,3 % des immatriculations

Deux modèles qui fonctionnent bien par ailleurs. En effet, à fin mai 2026, l'Inter totalise déjà 2 415 immatriculations, affichant une croissance de 416 % !

Si le Kona demeure le best-seller de la marque dans l'Hexagone, avec 5 640 unités (+5,6 %) sur la même période, la seule version électrique représente 51 % des ventes du modèle avec 2 874 unités (+55,6 %).

Après cinq mois d'activité sur un marché global relativement stable (-0,6 %), la marque Hyundai affiche 14 681 immatriculations en France, en repli de 16 %.

Mais la marque affiche une belle dynamique sur l'électrique avec une croissance de 97,2 % (marché +55,5 %) avec 5 482 modèles à batterie mis à la route. Les VE représentent ainsi 37,3 % de ses immatriculations.