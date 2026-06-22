Julien Robert succède à Emmanuelle Serazin chez Hyundai Motor France

Publié le 22 juin 2026 ■ Par Damien Chalon ■ 2 min de lecture

La direction des ventes aux entreprises, nouvelles mobilités et véhicules d’occasion de Hyundai Motor France est confiée à Julien Robert. Il remplace Emmanuelle Serazin, qui quitte l’entreprise.

Julien Robert est promu directeur des ventes aux entreprises, nouvelles mobilités et véhicules d’occasion de Hyundai Motor France. ©Hyundai

Julien Robert succède à Emmanuelle Sarrazin à la tête de la direction des ventes aux entreprises, nouvelles mobilités et véhicules d’occasion de Hyundai Motor France. Une promotion effective au 13 juillet 2026, qui fait suite au départ d’Emmanuelle Serazin de l’entreprise. Diplômé d’un master de Toulouse Business School et titulaire d'une maîtrise en droit des affaires de l'université de Rennes, Julien Robert possède plus de vingt ans d'expérience dans différents secteurs de l'automobile. Clémentine Antunes quitte Hyundai pour Google Il a rejoint Hyundai Motor France en 2017 en tant que responsable des ventes aux entreprises, après avoir été directeur d’agence chez Parcours. Depuis 2022, Julien Robert occupait le poste de responsable des ventes loueurs et véhicules d'occasion, du remarketing, des valeurs résiduelles et des nouvelles mobilités, toujours pour le compte du constructeur sud-coréen. "Julien connaît parfaitement notre entreprise, notre réseau et les enjeux de transformation de notre secteur. Son parcours, son expertise et sa capacité à fédérer les équipes constituent de véritables atouts pour poursuivre notre dynamique de croissance et accompagner nos clients professionnels dans leurs nouveaux usages de mobilité", commente Vincent Despres, président de Hyundai Motor France. Dans ses nouvelles fonctions, Julien Robert aura pour mission de poursuivre le développement des activités ventes entreprises et véhicules d'occasion, d'accompagner l'évolution des usages de mobilité et de renforcer la compétitivité de la marque sur le marché BtoB.

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