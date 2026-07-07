Simplicicar s’offre une place sur le maillot de l’AS Monaco

Les grands mouvements saisonniers ont débuté dans l’industrie du football et Simplicicar en a profité. La franchise de vente de voitures d’occasion entre particuliers vient de signer un contrat marketing avec l’emblématique club de l’AS Monaco, comme l’a révélé au Journal de l’Automobile le fondateur de l’enseigne, Yoni Dayan.

Le dirigeant confie avoir trouvé un accord portant sur une valeur avoisinant le million d’euros avec le club aux huit titres de champion de France. Le contrat permettra à Simplicicar d’apparaître durant tous les matchs de Ligue 1. Le logo de l’enseigne sera visible sur l'ensemble de la tenue rouge et blanche, ainsi que sur les panneaux publicitaires du stade Louis II, au camp d’entraînement de La Turbie et sur le bus utilisé par les joueurs monégasques.

L’image premium du club princier a su séduire Simplicicar, tout comme la vingtaine de millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, dont trois millions sur Instagram (deuxième plus grosse communauté du championnat de football), ou encore la présence de la star française Paul Pogba. Si on ajoute à cela la bonne réputation du club dans l’Hexagone, notamment comme pépinière de jeunes talents, alors Yoni Dayan y trouve la combinaison parfaite pour faire rayonner Simplicicar.

Mettre toutes les agences dans la partie

Maintenant, la vraie question reste celle de la mise en place de ce partenariat pour la franchise de vente de voitures d'occasion. Déjà, il y aura des jeux-concours pour faire gagner des places au stade Louis II. Ensuite, lors des déplacements, les nombreuses agences Simplicicar réparties sur le territoire hexagonal vont permettre la tenue d’événements en marge des matchs.

"Nous avons constaté que le maillage de Simplicicar couvre toutes les villes où se trouve un club de Ligue 1", apprécie Yoni Dayan qui fête les 15 ans de sa franchise. Il convient de souligner que l’AS Monaco cumulait, selon les statistiques de 2023, le cinquième plus grand nombre de supporters hors de ses bases.

Simplicicar face à ses rivaux

Par ce contrat avec le club formateur de Kylian Mbappé, Simplicicar va enfin affronter ses concurrents directs sur le terrain du sport. En effet, la franchise d’intermédiation avait vu Ewigo sponsoriser Winamax, le site de paris sportifs, et Transakauto s’associer à la Ligue nationale de basket (LNB), pour ne citer qu’eux. Chaque détail compte pour se démarquer dans ce milieu ultraconcurrentiel des franchises CtoC.

Simplicicar arrive sur un marché du mécénat sportif où l’automobile est déjà bien implantée. Souvenons-nous que le logo Renault R4 s’affiche sur les maillots de l’AS Monaco pour les soirées européennes et du Paris FC en Ligue 1. D’autres constructeurs sont aussi présents aux côtés des clubs français majeurs, à l’instar de MG Motor, le partenaire de l’Olympique lyonnais, et de Toyota, le sponsor de Lille.

Mais il faut surtout rapprocher cette initiative de celles de distributeurs automobiles qui ont aussi investi la Ligue 1 McDonald’s. Avant Simplicicar, le groupe Lempereur s’est associé au RC Lens depuis trois décennies, le groupe Sofipel utilise le Stade Brestois comme support de communication pour l'enseigne J. Bervas Automobiles, Saint-Clair Automobiles compte parmi les partenaires du Havre AC et le duo Sipa-Delahaye cofinance la visibilité de Hyundai sur la tunique du club de Toulouse.

(Avec Keziah Jeanne)