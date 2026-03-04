Peugeot va redevenir partenaire du FC Sochaux-Montbéliard

Voici une nouvelle qui devrait ravir les supporters du FC Sochaux-Montbéliard et réveiller la nostalgie des amoureux du football français. Le constructeur automobile Peugeot aurait donné son accord pour redevenir partenaire du club franc-comtois.

"On officialisera le partenariat le 11 mars", a déclaré Clément Calvez, président de l'institution qui évolue en National, la troisième division du championnat de France de football. "Cela vient crédibiliser notre projet et lui donnera de la force".

Onze ans après l’avoir vendu, Peugeot sera donc le nouveau sponsor du FCSM pendant une durée de cinq ans. Le logo du constructeur devrait donc être visible sur les maillots des Lionceaux lors de la rencontre contre l’US Concarneau, le 13 mars 2026. Aucune discussion n'existe en revanche pour que Peugeot intègre à nouveau le capital du club.

Un club fondé par Peugeot

Fondé par Jean-Pierre Peugeot en 1928, le FC Sochaux-Montbéliard fait partie des clubs fondateurs du championnat de France professionnel en 1932. Il s’impose d’ailleurs très rapidement comme l’un des plus performants de l’hexagone, remportant le championnat de France en 1935 et 1938, ainsi que la Coupe de France en 1937. Ce dernier exploit sera même réitéré en 2007.

En 2014, au moment de la relégation du club en Ligue 2, le constructeur PSA, alors propriétaire du club, avait annoncé son intention de le vendre. L'opération a été finalisée en 2015, en faveur d'un repreneur chinois.

En 2023, Romain Peugeot, arrière-petit-fils du fondateur, avait tenté de réunir des fonds pour sauver le club alors menacé de disparition, avant de renoncer. Le FCSM n'avait pu éviter la relégation administrative, compte tenu des errances de gestion du propriétaire chinois, le groupe immobilier Nenking.

Ces derniers mois, la nouvelle gouvernance du club, qui l'a sauvé de la disparition en 2023, ne cachait pas son envie de signer le retour de Peugeot dans l'aventure du FCSM. Actuellement troisième de National, le club est donc cette saison dans la course pour monter en Ligue 2. (avec AFP)