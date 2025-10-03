Peugeot renouvelle son partenariat historique avec le Stade Toulousain

La marque au lion a réuni la presse le 2 octobre 2025 pour annoncer le renouvellement de son partenariat historique avec l’équipe de rugby du Stade Toulousain. Il s’agit pour le constructeur de sa plus ancienne collaboration.

Le partenariat entre Peugeot et le Stade Toulousain est prolongé jusqu'en 2032. ©Le Journal de l'Automobile-Jean-Baptiste Kapela

Peugeot prolonge sa collaboration historique avec le Stade Toulousain. La marque française a annoncé qu’elle renouvelle jusqu’en 2032 son sponsoring de la célèbre équipe de rugby, six fois championne d’Europe. La collaboration entre Peugeot et le club toulousain dure depuis plus de trente ans, faisant de ce partenariat l’un des plus anciens du sport européen. Grande nouveauté : le constructeur intègre désormais les joueuses du Stade Toulousain, dont l'équipe n'existait pas lors du précédent renouvellement.

"Nous allons essayer d’approfondir ce partenariat, d’aller dans de nouveaux domaines que nous n’avons pas encore explorés et que nous aurons l’occasion de développer dans les années à venir. De 2027 à 2032, c’est un engagement sur la durée, qui démontre notre attachement et notre fidélité aux valeurs du rugby", se réjouit Alain Favey, directeur général de Peugeot. L’idée de "maillots collectors" intégrant une "codification issue du monde de l’automobile" a par exemple été évoquée.

"Ce partenariat a un impact dans la vie du club. Peugeot a ainsi été le premier partenaire sur le maillot du Stade Toulousain : c'est dire la longévité. C’est une accélération du sponsoring", souligne Didier Lacroix, président du club. "Ce partenariat est conçu pour durer dans le temps et se développer, notamment au travers de l’équipe féminine."

Une nouvelle campagne pour la Peugeot 3008

Pour l’occasion, Peugeot lancera le 5 octobre 2025 une campagne publicitaire autour de la nouvelle 3008. Le rugby y occupe une place centrale, avec le slogan : "Peugeot 3008, gagnant sur tous les terrains". On y retrouve Antoine Dupont, star du club et de l’équipe de France, au volant du SUV.

Antoine Dupont, aux côtés de Romain Ntamack, autre figure emblématique du Stade Toulousain, sont d'ailleurs les ambassadeurs de la marque. Ils représentent selon Alain Favey "le panache à la française que Peugeot souhaite adopter". La publicité bénéficie en outre d’une bande-son inédite, composée par les rappeurs jamaïcains Shaggy et Busy Signal, présentés comme "fans de Peugeot".

Un partage de valeurs depuis trois décennies

La relation entre Peugeot et le Stade Toulousain repose sur une véritable synergie. La marque participe notamment à l’organisation des 10 km du club, tandis que ce dernier s’implique aux côtés des équipes commerciales et du management du constructeur.

"Nous partageons les mêmes valeurs", souligne Daniel Ehrhard, directeur de Peugeot en France. "C’est plus qu’un partenariat classique, presque un partenariat familial, soulève Ugo Mola, entraîneur du club. Il est important de cultiver cette fidélité rare."

Le montant du renouvellement reste confidentiel. Didier Lacroix précise néanmoins qu’il est "en évolution avec l’intégration de l’équipe féminine, mais aussi parce qu’il a été renouvelé dans une période compliquée, celle du Covid". Il ajoute : "Peugeot était challengé, car il y avait d’autres prétendants, mais elle a su conserver sa place auprès de notre équipe." Symbole fort : la mascotte du club, Ovalion, destinée notamment au merchandising jeunesse, est un clin d'œil direct au logo du constructeur.

Peugeot et le sponsoring

Au-delà du rugby, Peugeot reste présent dans le sport automobile, notamment aux 24 Heures du Mans. L’édition 2026 marquera d’ailleurs le centenaire de la première participation de la marque à la célèbre course. "Nous choisissons des partenariats inscrits dans la durée, et non de simples coups de communication. Le Stade Toulousain comme les 24 Heures du Mans en sont le symbole", insiste Alain Favey.

Mais Peugeot entend aussi s’aventurer au-delà du sport. Déjà partenaire de la cérémonie des César, la marque souhaite développer sa présence dans le cinéma français au cours des prochaines années.