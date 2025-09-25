Peugeot à la conquête des particuliers

Malgré des ventes globales en hausse et des gains de part de marché après huit mois d'activité en 2025, Peugeot souffre sur le marché des particuliers. En France, il pointe à 9,5 % sur ce canal alors que sa part de marché totale est de 14,5 %. Alain Favey, le directeur de la marque, en a fait sa priorité.

À fin août 2025, Peugeot affiche une part de marché de 9,5 % sur le canal des particuliers en France. ©Peugeot

En attendant le concept Peugeot Polygon, qui nous renseignera sur les futurs choix technologiques et stylistiques de Peugeot, place au présent.

Après huit mois d'activité en 2025, Alain Favey, directeur général de la marque, a fait un point d'étape. "Avec 738 000 ventes VP et VUL dans le monde, nous progressons de 6 %", a-t-il indiqué.

En Europe, le directeur général a fait état, là encore, d'une croissance de 3 %, à 560 000 unités, "ce qui nous permet d'afficher une part de marché de 5,7 %, en croissance de 0,2 point." L'objectif, à terme, demeure la barre des 7 %, une part que la marque affichait avant la crise sanitaire.

En France, malgré un recul de 3 % (-4,3 % en VP et +2,3 % en VUL), Peugeot fait mieux que le marché en repli de 8 %. De quoi gagner 0,8 point de part de marché pour atteindre 15,3 %.

Naturellement, le directeur général veut faire mieux et cette volonté est notamment soutenue par des animations commerciales comme la série spéciale Envy sur la 208 qui a été bien reçue dans le réseau. Même les VUL auront des séries spéciales à l'avenir.

Des offres de financement bien taillées ont aussi été mises en place pour favoriser l'accessibilité, comme en témoigne celle de 49 mois sans apport qui permet d'afficher une 208 à 208 euros.

Regagner du terrain sur le canal des particuliers

Actualité oblige, Alain Favey a évoqué le leasing social qui débute le 30 septembre prochain : "Nous sommes prêts et nous voulons naturellement y prendre notre part." Sans annoncer d'objectif précis, Peugeot souhaite s'adjuger une part au moins égale à sa part de marché.

Quant aux ventes des modèles 100 % électriques, Alain Favey avance un mix de 15 % en Europe aujourd'hui et une volonté de terminer l'exercice à environ 20 %.

Il a souligné les disparités européennes sur la demande en véhicules électriques et a affirmé vouloir se concentrer "pour tirer le meilleur parti" sur les marchés porteurs et notamment en BtoB, qui reste une locomotive pour ces véhicules. Pour les marchés plus réticents à l'électrique, Peugeot proposera naturellement ses produits mais sans effort particulier.

Toujours côté commerce, après avoir salué la performance de Peugeot dans le BtoB avec 8 % en Europe (contre 5,7 % au global), le directeur a souligné la relative contre-performance sur le canal des particuliers.

Peugeot pointe, en France, à 9,5 % avec 43 143 unités VP à fin août et le directeur souhaite "regagner du terrain sur le BtoC" pour retrouver rapidement un niveau de 12 à 13 %.

Cette situation de relative faiblesse sur le canal des particuliers dans l'Hexagone fait que la marque force un peu sur les VD avec, en France, 17 206 immatriculations sur ce canal (+15 % et 12,9 % de part de canal VD). Et le directeur d'indiquer : "Moins on en fait, mieux on se porte."

Questionné sur un éventuel retour de la marque au lion sur le segment A, Alain Favey a été clair : "Si les règles européennes actuelles demeurent, nous n'irons pas. Si les cartes sont rebattues avec une nouvelle réglementation pour une future e-car européenne, alors Peugeot prendra sa part."