Le Toulouse FC prolonge son partenariat avec Hyundai aux côtés des groupes Sipa et Delahaye

Publié le 27 août 2025 ■ Par Robin Schmidt ■ 2 min de lecture

Le Toulouse Football Club annonce la prolongation de son partenariat avec Hyundai jusqu’en 2028, représenté localement par les groupes Sipa et Delahaye. Dans le cadre de cet accord, la marque sud-coréenne bénéficiera d’une visibilité renforcée et poursuivra ses activations à destination des supporters du club dans les concessions toulousaines.

Le Toulouse Football Club et Hyundai renouvellent leur partenariat pour une durée de trois saisons supplémentaires. ©DR

Engagé aux côtés du club depuis la saison 2022-2023, Hyundai annonce renouveler son partenariat avec le Toulouse Football Club, en conservant son statut de partenaire officiel jusqu’en 2028. La marque sud-coréenne continuera d'être représentée localement par les groupes Sipa et Delahaye. Hyundai Motor augmente ses investissements aux États-Unis Pour trois saisons supplémentaires, Hyundai bénéficiera donc d’une visibilité renforcée au sein du stade du Toulouse FC, notamment les jours de match, et poursuivra ses activations à destination des supporters et de ses clients dans les concessions toulousaines. Des opérations exclusives, des expériences immersives lors des rencontres à domicile et de nombreux avantages viendront ainsi rythmer les saisons à venir. En parallèle, la flotte officielle du TFC continuera d’être équipée de véhicules 100 % électriques de la marque sud-coréenne. "Prolonger avec le TéFéCé, c’est bien plus qu’un partenariat : c’est une histoire locale qui continue, avec du cœur, de la passion et une vision partagée de l’avenir. Hyundai et Sipa Automobiles seront là, sur la route et dans les tribunes, pour vibrer ensemble jusqu’en 2028", a réagi Geoffrey Barbet, directeur de site Sipa Automobiles. Le groupe Hyundai Motor frappé par les droits de douane au deuxième trimestre De son côté, Christophe Delahaye, président du groupe de distribution éponyme, a déclaré : "Le TéFéCé et Automobiles Delahaye-Hyundai : une aventure qui se poursuit avec enthousiasme ! Notre ancrage commun dans la belle ville de Toulouse incarne un symbole puissant, riche en valeurs de performance, de passion et d’innovation. Ensemble, avec tous les supporters, nous serons présents pour encourager notre équipe, partageant les mêmes ambitions : atteindre l’excellence et devenir les meilleurs !"

