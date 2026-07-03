Geotab intègre les données des flottes à ChatGPT, Claude et Copilot

Publié le 3 juillet 2026 ■ Par Robin Schmidt ■ 2 min de lecture

Le télématicien canadien lance le premier connecteur IA du marché. Grâce à cette innovation, les clients de Geotab pourront accéder aux données de leur flotte directement depuis les plateformes d’IA qu’ils utilisent, comme ChatGPT, Claude et Copilot.

Grâce au connecteur MCP de Geotab, les entreprises peuvent désormais accéder aux données de leur flotte directement depuis les plateformes d'IA qu'elles utilisent au quotidien. ©AdobeStock-metamorworks

L'intelligence artificielle s'invite un peu plus dans la gestion de flotte. Geotab vient en effet de lancer son nouveau connecteur MCP (Model context protocol), permettant aux entreprises d'interagir, en temps réel et de manière sécurisée, avec les données de leur flotte directement depuis les plateformes d'IA qu'elles utilisent au quotidien. Geotab enrichit sa gamme de produits pour les flottes européennes Concrètement, grâce à cette innovation, les clients du télématicien canadien peuvent désormais accéder aux données MyGeotab ainsi qu'à sa plateforme agentique, Ace, depuis ChatGPT, Claude, Microsoft Copilot ou toutes autres plateformes approuvées MCP. Les gestionnaires de flotte peuvent ainsi poser des questions en langage naturel, afin de créer des alertes, planifier des opérations de maintenance, générer des rapports et même développer des applications complètes, le tout, sans quitter les outils d'IA déjà utilisés par leur organisation. Pour rappel, Geotab s'appuie sur une base particulièrement conséquente, alimentée par près de six millions de véhicules connectés répartis dans 160 pays. Au total, quelque 37 000 milliards de points de données sont traités chaque année, couvrant notamment le comportement des conducteurs, l'état des véhicules, la consommation de carburant, la pertinence des itinéraires ou encore les besoins de maintenance. Geotab ajoute les véhicules de Polestar à son réseau de télématique OEM "Nos clients cherchent à intégrer une intelligence de flotte fiable dans les flux de travail qu'ils utilisent déjà, non seulement pour obtenir des réponses à leurs questions, mais aussi pour accomplir des tâches concrètes", déclare Mike Branch, vice-président des données et des analyses chez Geotab. Qui poursuit : "Le connecteur MCP leur offre cette flexibilité, tout en leur permettant de garder le contrôle de leurs données, de leur stratégie IA et de leurs processus opérationnels."

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.