Geotab enrichit sa gamme de produits pour les flottes européennes

Le télématicien canadien annonce le lancement des gammes de boîtiers GO et de traceurs d’actifs GO Anywhere en Europe. Ces deux nouvelles solutions, qui s’intègrent directement à la plateforme MyGeotab, offrent aux gestionnaires de flotte une vision complète de leurs équipements sur le terrain, au-delà des véhicules.

À l’occasion de son événement Connect Europe 2026, Geotab a annoncé le lancement de deux nouvelles gammes de produits pour les flottes européennes. ©Geotab

Geotab étoffe son offre de produits à destination de ses clients européens. À l’occasion de son événement Connect Europe 2026, qui rassemblait plusieurs centaines d’experts de la télématique et de la gestion de flotte à Barcelone, en Espagne, le télématicien canadien a en effet annoncé le lancement de deux nouvelles gammes de produits.

Déjà déployés en Amérique du Nord depuis février 2026, les nouveaux boîtiers GO et traceurs GO Anywhere seront désormais également proposés aux flottes européennes d’ici à fin 2026. Ces deux nouvelles solutions seront d’ailleurs directement intégrées à la plateforme MyGeotab. Un moyen pour les gestionnaires de bénéficier d’une vue unifiée sur l’ensemble de leur flotte.

À travers ces deux gammes de produits, Geotab réaffirme sa volonté de poursuivre le développement de ses activités sur le marché européen. Le leader mondial de la télématique vient d’ailleurs de franchir le cap symbolique du million d’abonnements en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Une étape notamment rendue possible par l’intégration réussie des activités internationales de Verizon Connect sur le Vieux Continent.

"Cette étape souligne les investissements que nous avons réalisés dans l’innovation, la R&D et le développement de produits depuis plus de dix ans, notamment à travers la mise en place d’une base solide pour la souveraineté des données, la conformité au RGPD, ainsi que la récente acquisition des opérations commerciales de Verizon Connect", a réagi Edward Kulperger, directeur général chez Geotab pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA).

Les boîtiers GO pour améliorer la prise de décisions

Parmi les deux nouvelles gammes de produits proposées, il y a donc tout d’abord le boîtier GO, qui embarque une connectivité Bluetooth native pour prendre en charge les applications du conducteur sans besoin d’installer d’équipements supplémentaires. Il propose également des fonctionnalités avancées de gestion des données, notamment pour le suivi d’indicateurs spécifiques et les alertes antisabotage en cas de débranchement de l’appareil.

De son côté, le boîtier GO Plus s’adresse aux opérations les plus complexes. Il dispose d’une connectivité satellite pour les zones mal couvertes, d’un point d’accès Wi-Fi intégré et d’une batterie dédiée capable de conserver cinq secondes de données de haute résolution en cas de collision, afin de préserver les informations nécessaires aux assurances et à la gestion des responsabilités.

Les deux appareils alimentent d’ailleurs l’assistant IA de Geotab, baptisé Geotab Ace, qui convertit les données des véhicules en recommandations exploitables pour les gestionnaires dans le but d’optimiser les opérations des flottes.

Les traceurs GO Anywhere pour une meilleure visibilité sur les actifs

Enfin, l’autre gamme de produits GO Anywhere propose des traceurs d’actifs qui offrent une meilleure visibilité sur les remorques, engins et autres équipements qui gravitent autour du véhicule.

Elle se décline d’abord avec l’offre de base GO Anywhere qui améliore la visibilité et le suivi des remorques, équipements et autres actifs mobiles. Elle comprend une solution pour les actifs non alimentés, comme les remorques ou équipements non motorisés, proposant jusqu’à dix ans d’autonomie et des mises à jour régulières de localisation, avec un mode haute fréquence activable en cas de vol pour accélérer la récupération.

La gamme inclut également l’offre GO Anywhere Plus, qui combine alimentation filaire et batterie de secours pour assurer une localisation en temps réel, même dans les environnements complexes ou transfrontaliers. Enfin, la solution Small Asset Tracking permet de suivre les petits outils et équipements via des balises Bluetooth Low Energy (BLE), avec des alertes en cas de déplacement ou d’oubli, afin de réduire les pertes et d'optimiser l’utilisation des actifs.

"Les flottes font face à une hausse des coûts, à des marges plus serrées et à une complexité opérationnelle croissante. La gamme de boîtiers GO répond directement à ces enjeux en intégrant davantage de fonctionnalités prêtes à l’emploi, sans nécessiter l’installation d’équipements supplémentaires ni de configurations complexes, tout en s’appuyant sur des données suffisamment précises pour alimenter l’IA. Avec GO Anywhere, cette visibilité désormais à l’ensemble des actifs sur site, au-delà des véhicules", se félicite Edward Kulperger.