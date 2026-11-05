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Constructeurs

Stellantis confie les rênes de l’Amérique du Nord à Pablo Di Si

Publié le 5 novembre 2026

Par Damien Chalon
3 min de lecture
Pablo Di Si prend la tête des activités de Stellantis en Amérique du Nord, une région clé dans la stratégie de redressement du constructeur. Ancien patron de Volkswagen sur ce marché, il succède à Antonio Filosa, qui en avait conservé la direction depuis sa nomination à la tête du groupe en juin 2025.
pablo di si stellantis
Pablo Di Si prend les commandes de Stellantis en Amérique du Nord. ©Stellantis

Stellantis a annoncé la nomination de Pablo Di Si à la tête de l'Amérique du Nord, région stratégique pour le constructeur, et dont la direction était restée entre les mains de son ancien responsable Antonio Filosa, devenu patron du groupe en 2025. "Stellantis annonce aujourd'hui la nomination de Pablo Di Si comme responsable opérationnel Amérique du Nord et marques américaines, avec effet immédiat", indique un communiqué du groupe.

 

Pablo Di Si reprend cette responsabilité qui avait été conservée par le directeur général de Stellantis, Antonio Filosa, depuis qu'il a pris les rênes du groupe automobile en juin 2025. L'Amérique du Nord est au cœur du plan stratégique annoncé en mai par Stellantis, et qui vise à redresser la barre après les pertes colossales de 2025, dues à des dépréciations d'actifs et des rappels liés aux airbags Takata défectueux.

 

"L'Amérique du Nord est essentielle au succès de Stellantis et à la réussite de notre stratégie FaSTLAne 2030", a commenté Antonio Filosa, cité dans le communiqué. "Nous avons réalisé d'importants progrès, et avons de grandes opportunités devant nous. Pablo est un responsable qui a fait ses preuves, qui comprend réellement le marché nord-américain", a-t-il ajouté. Pablo Di Si était depuis le mois d'août responsable de la performance du groupe, et avait été PDG de Volkswagen Group Amérique du Nord jusqu'en 2024.

 

Stellantis : l'Amérique redresse les comptes, l'Europe creuse les pertes

 

À ses côtés, une nouvelle équipe dirigera la région Amérique du Nord : Jon Nelson en est nommé responsable financier, Alexandre Sorel prend la tête des services financiers, et Gustavo Soloaga devient responsable de la performance. Stellantis a poursuivi son lent redressement au troisième trimestre, mais est resté dans le rouge, affichant une perte nette de 453 millions d'euros.

 

Au cours du troisième trimestre, le groupe automobile a amélioré ses ventes (+1 %, à 37,6 milliards d'euros) et a fait progresser sa marge opérationnelle à 0,7 %. La politique de prix élevés décidée par l'ancien patron, Carlos Tavares, avait rogné ses parts de marché. Malgré la baisse de ses prix, Stellantis continue de perdre des parts d'un marché européen qui n'a toujours pas retrouvé ses niveaux d'avant la pandémie et sur lequel sévit une féroce concurrence chinoise.

 

À l'inverse, en Amérique du Nord, malgré une baisse de 3 % du chiffre d'affaires et des campagnes de rappel, le groupe ne perd pas d'argent et conserve une marge opérationnelle de 0,4 %. (avec AFP)

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