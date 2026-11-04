Stellantis regroupe ses activités BtoB et VO à l’échelle européenne, Joël Verany aux commandes

Publié le 4 novembre 2026 ■ Par Damien Chalon ■ 2 min de lecture

Les activités flottes et véhicules d’occasion de Stellantis en Europe sont réunies sous une direction commerciale unique. Joël Verany, déjà en charge du BtoB, endosse cette nouvelle responsabilité. Il reporte à Maurizio Zuares, directeur des opérations commerciales.

Joël Verany est promu directeur BtoB et VO de Stellantis Europe. ©Stellantis

Stellantis regroupe ses activités flottes et véhicules d’occasion à l’échelle européenne. Cette nouvelle direction unique est confiée à Joël Verany. Ce dernier était déjà aux commandes du BtoB depuis juin 2024. Le constructeur entend ainsi "renforcer les synergies en matière de gestion des valeurs résiduelles, de coût total de possession, de buy back, de remarketing, de politique tarifaire et de logistique, tout en développant davantage son expertise aux niveaux européen et national afin de mieux servir les clients professionnels", précise un communiqué. Entre les flottes et le VO, le périmètre est conséquent. Stellantis évalue le cumul de ventes de ces deux activités à environ 1,7 million de véhicules par an dans la région. Les flottes, un business à plus d’un million de véhicules pour Stellantis en Europe Fort de ces nouvelles responsabilités, Joël Verany reporte à Maurizio Zuares, le directeur des opérations commerciales de Stellantis pour l’Europe élargie. Ce dernier estime que cette réorganisation constitue "une évolution naturelle pour nos opérations en Europe. Le rapprochement des expertises complémentaires du BtoB et des véhicules d’occasion nous permettra de gérer la valeur des véhicules de manière plus cohérente et de gagner en agilité. Ces bénéfices seront essentiels pour soutenir une croissance rentable à mesure que le marché évolue". Ana Theresa Borsari continue pour sa part de piloter le développement de l’activité VO et reporte dorénavant à Joël Verany.

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