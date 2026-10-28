Sylvia Laurent Martin accède à la direction commerciale de Seat et Cupra France

Publié le 28 octobre 2026 ■ Par Robin Schmidt ■ 2 min de lecture

Seat et Cupra France annoncent la nomination de Sylvia Laurent Martin au poste de cheffe de département commerce, à compter du 1er novembre 2026. Elle aura la responsabilité des opérations commerciales et du service performance réseau des deux marques, ainsi que des ventes aux entreprises et véhicules d’occasion.

Sylvia Laurent Martin est nommée cheffe de département commerce de Seat et Cupra France. ©Seat/Cupra

À partir du 1er novembre 2026, Sylvia Laurent Martin sera la nouvelle cheffe de département commerce de Seat et Cupra France. Elle prend ainsi la responsabilité des opérations commerciales et des activités performance réseau des deux marques dans l’Hexagone, et supervisera également les services ventes aux entreprises et voitures d’occasion. Seat et Cupra France : Adel Zerrouk succède à Pedro Fondevilla "Je suis très heureuse de rejoindre la direction commerce de Seat et Cupra France. Ces marques complémentaires disposent d’un réseau engagé et performant. Je suis déterminée à offrir les meilleures conditions à nos équipes et à nos partenaires investisseurs pour renforcer notre performance sur les différents canaux", a réagi la principale intéressée dans un communiqué. Diplômée d’un master en finance d’entreprise, Sylvia Laurent Martin débute sa carrière dans le conseil en gestion auprès des réseaux automobiles avant de rejoindre Volkswagen Group France (VGF) en 2018 en tant que business manager. Elle poursuit ensuite son parcours comme responsable réseaux et stratégie avant d’être nommée secrétaire exécutive auprès du directoire en 2022. Comment Cupra a éclipsé Seat “Grâce à sa parfaite connaissance de notre organisation, de nos réseaux et des enjeux du secteur automobile, Sylvia dispose de tous les atouts pour accompagner le développement commercial et piloter la performance de Seat et Cupra France. Son parcours au sein de Volkswagen Group France et son engagement reconnu seront de précieux atouts pour poursuivre notre dynamique de croissance", a déclaré Adel Zerrouk, directeur des deux marques pour la France.

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