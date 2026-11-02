Giacomo Carelli et François-Édouard Drion promus au sein de CAPFM

Publié le 2 novembre 2026 ■ Par Damien Chalon ■ 2 min de lecture

Giacomo Carelli prend la direction des activités automobile, mobilité, assurances et services de CAPFM, tandis que François-Édouard Drion lui succédera à la tête de CA Auto Bank. Les deux nominations seront effectives le 1er février 2027.

Giacomo Carelli et François-Édouard Drion sont promus au sein de CAPFM. ©CAPFM

Giacomo Carelli succède à Richard Bouligny en tant que directeur des activités automobile, mobilité, assurances et services du groupe Crédit Agricole Personal Finance & Mobility (CAPFM). Il prendra officiellement ses nouvelles fonctions à compter du 1er février 2027. Il évoluera alors sous la responsabilité de Christophe Vandenkoornhuyse, nouveau directeur général de CAPFM. Le choix de Giacomo Carelli, 53 ans, sonne comme une évidence. Il connaît parfaitement les différentes activités du groupe. Ce cadre historique de FCA a officié en tant que directeur général de Leasys et de directeur général de FCA Bank entre 2021 et 2023. Il est ensuite devenu directeur général de Crédit Agricole Auto Bank, président de Drivalia et directeur des Partenariats internationaux de Crédit Agricole Personal Finance & Mobility. Richard Bouligny nommé DRH de Crédit Agricole Personal Finance & Mobility "Grâce à sa parfaite connaissance du secteur, Giacomo Carelli saura contribuer à la performance des activités de financement automobile. Il aura notamment pour mission de mettre en œuvre une organisation renforcée afin d'accompagner les évolutions du marché et de poursuivre le développement de ces activités au service du groupe", souligne CAPFM dans un communiqué. L’autre nomination à l’ordre du jour au sein du groupe Crédit Agricole est celle de François-Édouard Drion (59 ans). Il va succéder, là aussi le 1er février prochain, à Giacomo Carelli au poste de directeur général de CA Auto Bank. François-Édouard Drion a rejoint le Crédit Agricole en 2008 en qualité de directeur général de Crédit Agricole Serbie. Il a également dirigé la filiale égyptienne. Plus récemment, le 1er janvier 2022, il a intégré CAPFM en qualité d'administrateur délégué et de directeur général d'Agos, une filiale du groupe en Italie. Giacomo Carelli et François-Édouard Drion deviennent tous les deux membres du comité exécutif du groupe CAPFM. François-Édouard Drion accède également au comité de direction de Crédit Agricole S.A.

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