Richard Bouligny nommé DRH de Crédit Agricole Personal Finance & Mobility

Publié le 27 octobre 2026 ■ Par Robin Schmidt ■ 2 min de lecture

À compter du 1er décembre 2026, Richard Bouligny sera le nouveau directeur des ressources humaines de Crédit Agricole Personal Finance & Mobility (CAPFM). Il sera placé sous la responsabilité de Christophe Vandenkoornhuyse, récemment nommé directeur général de l’entité.

Richard Bouligny sera le nouveau directeur des ressources humaines de Crédit Agricole Personal Finance & Mobility (CAPFM), à compter du 1er décembre 2026. ©CAPFM

Crédit Agricole Personal Finance & Mobility (CAPFM) continue de revoir l’organisation de sa direction. Après les nominations de Stéphane Priami en tant que président, de Christophe Vandenkoornhuyse au poste de directeur général, ou encore d’Alexandre Gau à la direction remarketing et d’Aliette de Varenne à la direction des achats, avec José Carreira comme adjoint, c’est au tour de Richard Bouligny d’être promu. Stéphane Priami prend la présidence de Crédit Agricole Personal Finance & Mobility À compter du 1er décembre 2026, il sera en effet le nouveau directeur des ressources humaines de CAPFM. "En tant qu'ancien dirigeant et acteur des transformations des entreprises, Richard Bouligny apportera à la fonction RH sa compréhension des attentes des métiers, des contraintes économiques, de la relation client et de la création de valeur à un moment où les transformations en matière de ressources humaines sont importantes et stratégiques pour l'avenir", peut-on lire dans un communiqué. Âgé de 58 ans, Richard Bouligny entre dans le groupe RCI Bank and Services en 1990. En 2006, il devient directeur général délégué de Diac Location avant d’occuper le poste de directeur général de RCI Bank and Services Italie en 2009. Quatre ans plus tard, Richard Bouligny prend la direction générale de la Diac (RCI France). En 2015, il est ensuite nommé président-directeur général de RRG (Renault Retail Group), la filiale du groupe Renault pour la distribution automobile en Europe, puis est promu directeur commercial Europe du groupe Renault en 2018. Alexandre Gau, Aliette de Varenne et José Carreira promus au sein de CAPFM Richard Bouligny rejoint par la suite Crédit Agricole Personal Finance & Mobility en avril 2020. Il assume depuis les fonctions de directeur général délégué de CAPFM en charge du département automobile, mobilité, assurances et services du groupe. En parallèle, il est par ailleurs nommé président de Leasys, la joint-venture avec Stellantis, en avril 2023. Placé sous la responsabilité de Christophe Vandenkoornhuyse, le nouveau patron de CAPFM, il sera donc désormais DRH de cette entité.

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