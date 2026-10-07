Alexandre Gau, Aliette de Varenne et José Carreira promus au sein de CAPFM

Crédit Agricole Personal Finance & Mobility ajuste son organisation dans le secteur automobile avec les nominations d’Alexandre Gau à la direction remarketing et d’Aliette de Varenne à la direction des achats, avec José Carreira comme adjoint.

José Carreira, Aliette de Varenne et Alexandre Gau sont promus au sein de CAPFM. ©CAPFM

Crédit Agricole Personal Finance & Mobility (CAPFM) annonce trois nominations à des postes clés dans l’optique de renforcer son organisation dans le secteur automobile. L’entité qui chapeaute notamment Agilauto conjointement avec Crédit Agricole Leasing & Factoring, mais aussi Drivalia et CA Auto Bank, privilégie ici la mobilité interne.

Alexandre Gau est nommé directeur remarketing et asset management. Il aura pour mission d’accélérer le développement de la gestion des actifs automobiles et de structurer, à l’échelle européenne, l’ensemble de la chaîne de valeur du véhicule d’occasion.

Il avait rejoint CAPFM en janvier 2024 après avoir été directeur remarketing véhicules d’occasion d’Ayvens. Il fut également directeur des ventes France de Renault Véhicules d’Occasion. Alexandre Gau est rattaché dans ses nouvelles fonctions à Emmanuel Dussussois, directeur adjoint Automobile, Mobilité & Services Groupe.

Aliette de Varenne aux achats automobiles

Aliette de Varenne, jusque-là directrice générale adjointe et membre du comité exécutif d’Agilauto, est pour sa part promue directrice des achats automobiles de CAPFM. Elle pilotera à ce titre les relations avec les constructeurs et les partenaires de services automobiles pour l’ensemble des activités automobiles de CAPFM en Europe. Elle est également rattachée à Emmanuel Dussussois.

Rappelons qu’elle a évolué par le passé en qualité de directrice adjointe des achats en charge des partenariats avec les constructeurs et les distributeurs chez Arval France. Elle fut également directrice de la performance et des achats fleet du groupe Transdev.

Quant à José Carreira, il est nommé directeur adjoint des achats automobiles afin d’accompagner Aliette de Varenne dans la mise en œuvre de la stratégie d’achats du groupe. Il est fort d’un long parcours dans le secteur automobile.

À la suite de l’acquisition de FCA par CAPFM, il avait été nommé directeur des ventes et du marketing pour l’Espagne et le Maroc de CA Auto Bank en 2020. Il fut ensuite promu Country Manager France de Drivalia, puis Group Head of Fleet Procurement & Supply Chain en janvier 2024.